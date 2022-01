ESPN EN VIVO ‘Maravilla’ Martínez vs Macaulay McGowan: cuándo y dónde ver la velada de boxeo

VER Sergio ‘Maravilla’ Martínez vs. Macaulay McGowan EN VIVO se miden en pelea de boxeo este jueves 27 de enero, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Wizink Center de Madrid. La transmisión por internet podrá ser seguida por el canal de ESPN y Star Plus. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING de la pelea de boxeo vía YouTube y Facebook.

‘Maravilla’ Martínez vs. Macaulay McGowan: ficha de la pelea

Pelea Sergio ‘Maravilla’ Martínez vs. Macaulay McGowan ¿Cuándo pelean? Jueves 27 de enero ¿A qué hora pelean? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde pelean? Wizink Center de Madrid ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora es la pelea entre ‘Maravilla’ Martínez vs. Macaulay McGowan?

La pelea entre Sergio ‘Maravilla’ Martínez y Macaulay McGowan se disputará desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

México: 12.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

¿Dónde ver la pelea entre ‘Maravilla’ Martínez vs. Macaulay McGowan EN VIVO?

La pelea en Madrid entre Sergio ‘Maravilla’ Martínez y Macaulay McGowan EN VIVO será llevada a toda Latinoamérica por ESPN Knockout y a través de la plataforma streaming de Star+.

¿Cómo ver Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la transmisión de la pelea Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de la velada, así como todas las incidencias.