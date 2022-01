¡Lío en la Albiceleste! Scaloni no estará en el partido Argentina vs. Chile por COVID-19

A pocas horas de que se juegue el Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022, la Albiceleste no contará con la presencia de su técnico Lionel Scaloni. El entrenador argentino no viajará a la ciudad de Calama debido a que dio positivo a la COVID-19. Scaloni confirmó su ausencia para este duelo válido por la fecha 15 de las clasificatorias sudamericanas.

Durante una conferencia de prensa virtual, Lionel Scaloni informó que arrojó positivo en las pruebas PCR que se dio en las últimas horas, por lo que tendrá que cumplir con el aislamiento hasta que salga negativo. Otro miembro del comando técnico que no estará presente será Pablo Aimar.

“Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo”, afirmó.

Argentina y Chile se enfrentarán este jueves 27 de enero por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Conmebol

Argentina vs. Chile: ¿quién dirigirá a la Albiceleste?

Tras confirmar su ausencia, el técnico de la selección argentina indicó que para el duelo ante la Roja, el plantel estará bajo el mando de Roberto Ayala y Walter Samuel, quienes forman parte del comando técnico.

“Serán Walter y Roberto quienes acompañen al equipo, mas Diego Placente, que se suma al cuerpo técnico para dar una mano en este momento que, sinceramente desde que empezamos en la selección, es el más estresante por todo lo que hemos pasado en estos días”, explicó.

Selección argentina: nuevos positivos

Sin embargo, no solo parte del comando técnico dio positivo a COVID-19 en las pruebas PCR, también se dio en los jugadores del plantel. Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion - Premier League) y Emiliano Buendía (Aston Villa) tampoco viajarán a Chile.

“Por otra parte, como última noticia, Alexis Mac Allister dio positivo anoche. Él y Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar”, agregó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Argentina?

El duelo entre Chile vs. Argentina se jugará este jueves 27 de enero desde las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 (hora chilena y argentina) en el Estadio Municipal de Calama.