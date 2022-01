VER Boca Juniors vs. San Lorenzo: minuto a minuto de la final Torneo de Verano 2022

VER Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO EN DIRECTO HOY definen al campeón del Torneo de Verano 2022. Xeneizes y cuervos se verán las caras en la gran final este martes 25 de enero desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata. La transmisión estará a cargo de las señales de Fox Sports Premium para la región de Argentina y vía live streaming en Star Plus (Star+) para toda Sudamérica. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Tras vencer a Colo Colo y a la Universidad de Chile en el Grupo A, Boca Juniors consiguió acceder a la final del Torneo de Verano 2022. San Lorenzo hizo lo propio al superar a Independiente de Avellaneda y Talleres de Córdoba.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs. San Lorenzo?

La final del Torneo de Verano 2022 entre Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO se jugará HOY martes 25 de enero desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Sebastián Battaglia o Pedro Troglio, solo uno de ellos será campeón en el torneo de pretemporada. Los xeneizes llegan motivados a este encuentro, pues superaron por 3-2 a la Universidad de Chile, luego de empezar perdiendo. Los azulgranas despacharon por la mínima diferencia a Independiente y Talleres de Córdoba.

Para este compromiso, Battaglia no podrá contar ni con Carlos Zambrano ni con Luis Advíncula, quienes fueron convocados por Ricardo Gareca para disputar la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador. Marcos Rojo, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos serán las principales figuras del cuadro xeneize, mientras que su flamante refuerzo Darío Benedetto estará viendo el partido en las butacas.

Por su parte, el cuadro de Troglio anunció que Andrés Herrera (iba a ser titular), Mariano Peralta Bauer y Gonzalo Berterame dieron positivo a la COVID-19. Ante estas bajas, el ex entrenador de Universitario se inclinaría por usar a Gino Peruzzi en lugar de Herrera.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. San Lorenzo?

Los canales encargados de transmitir la final entre Boca Juniors vs. San Lorenzo por el Torneo de Verano 2022 serán FOX Sports Premium y Star Plus. El primero se encargará de pasar el duelo para la región Argentina, mientras que el segundo lo hará via streaming para toda Sudamérica.

Argentina: FOX Sports Premium, Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

Boca Juniors vs. San Lorenzo en FOX Sports Premium

Si tienes un decodificador Flow Box, HD y MAX, encontrarás la señal de Fox Sports Premium en el canal 603 y la señal de TNT Sports en el canal 604. Mientras que en los decodificadores digitales, la señal Fox Sports Premium se puede localizar en el canal 123 y la señal de TNT Sports en el canal 12.

DirecTV: canal 604 (SD), canal 1604 (HD) y 4000 (4K).

InTV: canal 629 (HD).

Boca Juniors vs. San Lorenzo en Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. San Lorenzo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. San Lorenzo: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Siro Rosané, Yeison Gordillo, Alexis Sabella, Nicolás Fernández Mercau; Nicolás Fernández y Ezequiel Cerutti.