EN VIVO Peñarol vs. Nacional ONLINE el clásico uruguayo vía Star+

Peñarol vs. Nacional EN VIVO se miden este miércoles 26 de enero en el Campus Municipal de Maldonado por la Serie Río de La Plata. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Star+ desde las 7.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Peñarol vs. Nacional: ficha del partido

Serie Río de La Plata Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Miércoles 26 de enero ¿A qué hora juegan? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Campus Municipal de Maldonado ¿Dónde lo transmiten? Star+

Peñarol vs. Nacional: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Gustavo Tejera Asistente 1 Pablo Llarena Asistente 2 Matías Rodríguez Cuarto árbitro Antonio García

Peñarol vs. Nacional: previa del partido

Peñarol y Nacional se verán las caras tras la suspensión del clásico uruguayo que debió jugarse el pasado sábado 22 de enero. El ‘Mirasol’ llega al duelo con su máximo rival con cuatro victorias consecutivas en la Serie de Río de La Plata.

En su último duelo, los carboneros derrotaron por 2-0 a Santiago Wanderers. Previamente el actual campeón ‘charrúa’ doblegó a Ñublense (1-0), Barracas Central (4-0) y Plaza Colonia (1-1 en los 90′ y 2-1 en definición por penales).

Por su parte el ‘Bolso’ viene de vencer por la mínima diferencia a Sarmiento de Argentina. Anterior a dicho cotejo, cayó con Barracas Central (1-2), derrotó a Ñublense por penales 3-2 tras igualar 2-2 en los 90′. En su primer amistoso del año venció 4-2 a River Plate de Uruguay.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

Desde Perú, el juego del Peñarol vs. Nacional se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana)y 5.00 p. m. (hora uruguaya) Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 5.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Peñarol vs. Nacional?

En toda Latinoamérica, Star+ será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el superclásico uruguayo Peñarol vs. Nacional.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus, VTV+

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Nacional?

Para acceder a Star Plus y ver el Peñarol vs. Nacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Peñarol vs. Nacional, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Peñarol vs. Nacional y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Peñarol vs. Nacional ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Nacional por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Nacional?

Peñarol vs. Nacional se verán las caras en el Campus Municipal de Maldonado. Es un estadio con capacidad para recibir a 22.000 espectadores que fue construido para la Copa América 1995.