San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO: VER el partido por la final del Torneo de Verano 2022

VER San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO. Clubes se enfrentan este martes 25 de enero por la final del Torneo de Verano a partir de las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 (hora argentina) en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata. El duelo argentino será televisado EN DIRECTO por la señal de Star Plus. Para que no te pierdas este ni ningún otro partido del fútbol argentino puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, donde que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

San Lorenzo vs. Boca Juniors: previa

El choque entre ambas escuadras se da luego de que San Lorenzo acabara como líder del Grupo B y Boca Juniors lograra lo mismo en el Grupo A del Torneo Verano 2022. El Ciclón inició de la mejor manera el año al conseguir dos victorias en el certamen. Los dirigidos por Pedro Troglio vencieron 1-0 a Independiente y por el mismo marcador a Talleres de Córdoba.

Situación similar atraviesa el cuadro xeneize, que también ha ganado sus dos primeros partidos del año. Por el Torneo de Verano, los dirigidos por Sebastián Battaglia derrotaron 2-0 a Colo Colo y 3-2 a la Universidad de Chile. Una de las figuras en ambos encuentros fue el lateral peruano Luis Advíncula, que jugó como titular.

San Lorenzo vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

San Lorenzo: Torrico, Herrera, Gattoni, Zapata, Rojas, Gordillo, Rosane, Fernández, Sabella, Fernández y Cerutti.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

San Lorenzo vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido San Lorenzo vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Martes 25 de enero ¿A qué hora? 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 (hora argentina) ¿Dónde? Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora ver San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO?

La transmisión del encuentro San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO empezará a partir de las 7.15 p. m. de Perú y 9.15 p. m. de Argentina continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 9.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Estados Unidos: 8.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO?

Para acceder a Star Plus y ver el San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el San Lorenzo vs. Boca Juniors y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir San Lorenzo vs. Boca Juniors ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del San Lorenzo vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.