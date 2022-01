Nadal clasificó a semifinales del Australian Open y su rival lo acusó de “corrupto”

Rafael Nadal camina hacia el podio del Australian Open. El tenista español se coronó con una victoria ante su rival Denis Shapovalov luego de cinco intensos sets de 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3, y en un emocionante partido que culminó en medio de acusaciones de ‘corrupción’ por parte de la raqueta rival.

“ No sé cómo lo he hecho, estaba destrozado. Ha sido muy duro y hacía mucho calor. Fui afortunado al principio del quinto ”, declaró Nadal tras su triunfo en Melbourne Park, haciendo referencia al intenso clima de la ciudad australiana que traspasó los 30 grados en algunos tramos del encuentro y que le ocasiono algunas molestias físicas. “Me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien. Me dieron una pastilla para mejorar”, continuó el tenista.

Sin embargo, su rival, el canadiense Denis Shapovalov, actual número 14 del mundo, estalló contra la presunta preferencia que habría recibido el español durante el duelo. “Son todos unos corruptos” , acusó, dirigiéndose al juez de línea, el brasileño Carlos Bernardes, quién le pidió que se concentrara en el juego.

“No solo juegas contra él, también compites contra el juez-árbitro. Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Claro que recibe trato preferente , se toma mucho tiempo entre puntos y sets. Recibió atención médica y fue al baño al mismo tiempo, a mí no me permitieron hacer eso en la edición pasada”, añadió Shapovalov luego de finalizar el intenso partido que tuvo oportunidad de remontar durante la tercera parte, pero que finalmente Rafael Nadal volvió a recuperar.

Semifinales del Australian Open

Tras su reciente victoria contra Denis Shapovalov, Rafael Nadal deberá enfrentarse al ganador del duelo entre el francés Gaël Monfils y el italiano Matteo Berrettini, que se disputará este 25 de enero en el último turno de la novena jornada de competición.