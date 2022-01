Wilder Cartagena espera ganarle a Colombia: “Queremos darle una alegría al país”

Este viernes 28 de enero se llevará a cabo el Perú vs. Colombia por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ubicados en la quinta casilla con 17 unidades, los dirigidos por Ricardo Gareca viajarán a Barranquilla con la única consigna de sumar puntos y seguir peleando por la clasificación directa. Esto último lo sabe muy bien Wilder Cartagena, quien espera darle una alegría al país.

En diálogo con el departamento de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, el mediocampista del Al-Ittihad Kalba subrayó que necesitan estar concentrados al máximo para poder sacar puntos en una plaza difícil como la colombiana.

“ Primero tenemos que saber que es un partido muy complicado, importante y tenemos que necesitar la máxima concentración de todos. Sabemos que cuando estamos al cien por ciento, los partidos podemos sacarlos adelante y creo que será importante ”, empezó declarando.

Cartagena añadió también que si bien Colombia no ha anotado por eliminatorias desde setiembre, va a ser una final. “Siempre vamos a proponer a todas las canchas. Somos una selección que nos gusta la pelota, proponer y ojalá se nos pueda dar. Sabemos que tenemos el clima, Colombia ve este partido como una final así como nosotros y tenemos que estar muy atentos y concentrados”, contó.

Pasando a otros temas, el exjugador de Alianza Lima se refirió al grupo y cómo se encuentra actualmente. El mediocampista de 27 años señaló que la selección “es un grupo muy unido” que tiene “la misma alegría de hacer muy bien las cosas” y busca “darle una alegría al país”.

“Bien, gracias a Dios me siento bien tanto física como futbolísticamente. He tenido dos partidos de 90 en mi club, he sentido que lo he hecho de gran manera y espero continuar así. Viene un partido muy importante para la selección y necesitamos que todos estén al cien por ciento”, finalizó el volante de la selección peruana.

Escucha las declaraciones de Wilder