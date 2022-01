Perú vs. Colombia: “Estoy aquí recuperado al 100% y espero hacer un buen papel”, dijo Tapia

Un duelo importante se avecina para la selección peruana. El próximo viernes 28 de enero, Perú enfrentará a Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Renato Tapia, volante de la Bicolor y del Celta de Vigo, habló previo al compromiso que se disputará en Barranquilla. El mediocampista nacional aseguró que está al 100%, luego de recuperarse de su última lesión.

Tapia y sus apreciaciones antes del partido de la selección peruana

Manejo de la ansiedad en las últimas jornadas

“Estamos enfocados en lo que nos suceda a nosotros. E stamos pensando en que tenemos que ir partido a partido, tratar de sumar tres puntos y si no se puede, creo que no sumar goles en contra eso marcará muchísimo el resto de la eliminatoria. Nos pasó en la última eliminatoria que por goles también se pasó y muchos se quedaron afuera también. Tratar de enfocarnos que el mínimo detalle será favorable para nosotros.”

La competencia en el grupo en el medio campo

“Muy contento que se sigan sumando y que regrese Josepmir, que es un gran jugador, campeón y capitán con Alianza, muy contento por él. Y por Castillo también, que es un jugador muy joven y así muchos llegamos a esa edad a la selección. La competencia es siempre sana y mientras más jugadores sumemos creo que la selección se fortalecerá en ese rubro.”

Tapia jugó la pasada fecha doble ante Bolivia y Venezuela. Foto: EFE

Su condición física, el riesgo de no estar

“La verdad que me preocupé mucho por lo que había tenido, por lo que me había sucedido hacia un par de años también la misma lesión (...) Me movió porque sabía la importancia de estos partidos, sobre todo, por los que me tocaba en el Celta, pero estoy aquí recuperado al 100% y espero hacer un buen papel ”.

Sobre el calor en Barranquilla y el estadio repleto

“Veremos cuáles son las mejores pautas para llevar el calor de la mejor manera. Creo que la hidratación va a ser un punto muy importante para nosotros, la oxigenación, tratar de respirar de la forma adecuada para que no sea tan exhausto el despliegue y mentalizados en que tiene que ser un partido redondo en todas las líneas para poder llevarnos el triunfo”.

Mira las palabras de Renato Tapia