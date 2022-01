Madre de Neymar tuvo que abandonar su hogar tras ser atacada nuevamente por su novio

Nadine Goncalves (54), madre del futbolista brasileño Neymar, volvió a ser atacada por su novio y exjugador del SP Villafranca de los Barrios, Tiago Ramos (25).

Según la información publicada por gente.ig, Tiago exigía condiciones a Goncalves que ella se negaba a cumplir. Por ello, la violentó. Los vecinos “escucharon gritos, maldiciones, ruido de botellas tiradas al suelo y la voz de una mujer llorando”, señaló el periodista Gabriel Perline del citado medio.

Ante este hecho, la madre de Neymar Junior se vio obligada a irse de su hogar para no sufrir ataques por parte de Tiago. Mundo Deportivo brindó más detalles sobre este incidente, el cual desencadenó en la huida de Nadine del departamento que compartía con su novio y generó que pidiera a los vigilantes de seguridad que no le permitan entrar al edifico. Actualmente, se encuentra en Santos junto con su familia.

Otros episodios de violencia de Tiago Ramos

Esta no es la primera vez que el exjugador de 25 años destroza un departamento. En junio del 2020, arremetió contra la casa que compartía con Nadine Goncalves en otro episodio de violencia de género. Finalmente, fue llevado al hospital.

En diciembre del 2020, también se mostró ensangrentado en sus redes sociales y afirmó haber sido apuñalado en un bar de Cancún. “Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló”, señaló en su momento.