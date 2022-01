¿Cómo ver por Fútbol Libre el Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO?

La gran final del Torneo de verano entre Boca Juniors vs. San Lorenzo por Fútbol Libre será el partido que definirá al ganador de este campeonato, que es considerado por muchos como una fase previa de la Copa Conmebol Libertadores. Como se sabe, Boca ganó por 3-2 a la Universidad de Chile, y ello le permitió ser finalista de esta competencia, gracias a las buenas actuaciones de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

En la presente nota conocerás todo sobre este cotejo: los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones y cómo verlo a través de la plataforma de streaming Fútbol Libre.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. San Lorenzo?

El encuentro Boca Juniors vs. San Lorenzo se jugará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario del partido según tu país:

México – 6.00 p. m.

Perú – 7.00 p. m.

Colombia – 7.00 p. m.

Ecuador – 7.00 p. m.

Venezuela – 8.00 p. m.

Bolivia – 8.00 p. m.

Argentina – 9.00 p. m.

Chile – 9.00 p. m.

Paraguay – 9.00 p. m.

Uruguay – 9.00 p. m.

Brasil – 9.00 p. m.

España – 1.00 a. m. (26 de enero).

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. San Lorenzo?

Podrás vivir el duelo entre Boca Juniors vs. San Lorenzo vía Fox Sports Premium, canal de cable en diversos países de Sudamérica, incluido Perú.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Boca Juniors vs. San Lorenzo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. San Lorenzo en Futbol Libre?

Tienes que tomar en cuenta los siguientes pasos:

futbollibre.online Ingresa a

Busca Boca Juniors vs. San Lorenzo en el listado de compromisos

Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Futbol Libre por internet gratis?

En tu navegador web escribe la siguiente dirección: futbollibre.online, una vez dentro de la plataforma podrás visualizar todos los partidos del día, busca el que desees y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación posible de Boca Juniors vs. San Lorenzo

Conoce las posibles alineaciones de Boca Juniors vs. San Lorenzo para el duelo correspondiente a la final del Torneo de verano argentino: