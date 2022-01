Casemiro respaldó a Tité por no convocar a Renan Lodi

Hace algunos días, Tité, entrenador de la selección brasileña, sorprendió al revelar los motivos por los que no convocó a Renan Lodi. El técnico de la Canarinha dio a conocer que el lateral izquierdo del Atlético de Madrid iba a ser desafectado porque no estaba vacunado contra la COVID-19.

Casemiro, volante se Brasil, también se refirió a la situación de Renan Lodi. El mediocampista del Real Madrid no condenó a Lodi, pero dejó en claro su respaldo a la decisión tomada por su entrenador. “Si Renan Lodi no se vacunó, no sé por qué. Cada uno tiene su forma de pensar, la mía es vacunarme y respetar”, explicó en una conferencia de prensa tras la sesión de entrenamientos del ‘Scratch’.

El volante del Real Madrid aprovechó para destacar la importancia de las vacunas en la lucha contra la pandemia. “Independientemente del fútbol , la salud es lo primero. La vacunación es importante, el virus no se ha ido, todavía está”, sostuvo.

Próximos duelos de Brasil por eliminatorias

Brasil, ya clasificado a Qatar 2022, visitará a Ecuador el 27 de enero en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito a las 4.00 p. m. (horario peruano) por la fecha 15 del proceso clasificatorio. El martes 1 de febrero recibirá a Paraguay en el Estadio Mineirao, en duelo correspondiente a la jornada 16.