EN VIVO Peñarol vs. Santiago Wanderers ONLINE amistoso vía Star+

Peñarol vs. Santiago Wanderers EN VIVO se miden este lunes 24 de enero por la Serie Río de La Plata en el Estadio Campeón del Siglo. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Star+ desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Peñarol vs. Santiago Wanderers: ficha del partido

Serie Río de La Plata Peñarol vs. Santiago Wanderers ¿Cuando juegan? Hoy, lunes 24 de enero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguay ¿Dónde lo transmiten? Star+

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Santiago Wanderers EN VIVO?

En horario peruano, el choque Peñarol vs. Santiago Wanderers se disputará desde la 7.30 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Inglaterra: 12.30 a. m. (del día jueves 20)

Italia: 1.30 a. m. (del día jueves 20)

España: 1.30 a. m. (del día jueves 20)

¿Cómo ver Peñarol vs. Santiago Wanderers ONLINE GRATIS EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Santiago Wanderers por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Santiago Wanderers?

Para acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Santiago Wanderers, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Peñarol vs. Santiago Wanderers?

El escenario escogido para el Peñarol vs. Ñublense es el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. Este coloso deportivo fue inaugurado 28 de marzo de 2016 y puede albergar hasta 40.700 espectadores.