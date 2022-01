Star Plus EN VIVO Boca Juniors vs. San Lorenzo: conoce a qué hora ver la final del Torneo de Verano

Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO se juega este martes 25 de enero en el Estadio UNO. El encuentro es válido por la final del Torneo de Verano y la transmisión estará a cargo de Star Plus desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Posibles alineaciones: Boca Juniors vs. San Lorenzo

Boca Juniors: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Siro Rosané, Yeison Gordillo, Alexis Sabella, Nicolás Fernández Mercau; Nicolás Fernández y Ezequiel Cerutti. DT: Pedro Troglio

Boca Juniors vs. San Lorenzo: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. San Lorenzo ¿Cuándo juegan? Martes 25 de enero ¿Dónde juegan? Estadio UNO ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. San Lorenzo por el Torneo de Verano?

El encuentro Boca Juniors vs. San Lorenzo se jugará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario del partido según tu país:

México – 6:00 p.m.

Perú – 7:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Chile – 9:00 p.m.

Paraguay – 9:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (26 de enero)

¿Cómo ver Boca Juniors vs. San Lorenzo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Boca Juniors vs. San Lorenzo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. San Lorenzo?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs. San Lorenzo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes.

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes.

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Dispositivos con Star Plus

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares.

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs. San Lorenzo?

El encuentro Boca Juniors vs. San Lorenzo se disputará en Estadio Jorge Luis Hirschi, denominado oficialmente Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, el cual es la cancha perteneciente al Club Estudiantes de La Plata.