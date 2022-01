Nacional vs. Sarmiento EN VIVO: hora y canal del partido por la Serie Río de La Plata

Nacional vs. Sarmiento EN VIVO se enfrentan por la final de la Copa Atilio García en la Serie Río de La Plata 2022. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Gran Parque Central desde las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (horario argentino y uruguayo). La transmisión irá por la señal de VTV Plus, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Nacional vs. Sarmiento: ficha del partido

Partido Nacional vs. Sarmiento ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 24 de enero ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Argentina y Uruguay) ¿Dónde? Gran Parque Central ¿En qué canal? VTV Plus

¿A qué hora juegan Nacional vs. Sarmiento?

El choque Nacional vs. Sarmiento está programado para disputarse a partir de las 7.15 p. m. de Uruguay (5.15 p. m. en horario peruano). Revisa la guía de horarios para el resto de países de la región.

Uruguay: 7.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

Nacional de Montevideo continúa con su participación en la Serie Río de La Plata 2022 con un choque por el título de la Copa Atilio García frente al Club Atlético Sarmiento. El Bolso tratará de quedarse con el trofeo amistoso frente al cuadro argentino, que busca dar la sorpresa en Uruguay.

En el cotejo previo de este certamen, el Tricolor perdió por sorteo ante su clásico rival Peñarol luego de que el encuentro quedara paralizado por la lluvia cuando iba 0-0. La suerte estuvo del lado del carbonero, que tendrá en Montevideo Wanderers su propio reto por superar.

El Verde, por su parte, también tuvo que resignarse a que su choque con el club chileno se interrumpiera por las malas condiciones ambientales. El elenco de Junín se prepara para el inicio de su temporada 2022, en la cual tendrá como objetivo clasificar a algún torneo internacional.

Nacional y Sarmiento protagonizarán un cruce inédito con la disputa de esta copa. Para los dirigidos por Mario Sciacqua, el Decano será el primer rival charrúa de su historia.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Sarmiento?

El encuentro Nacional vs. Sarmiento será televisado en territorio uruguayo por el canal VTV Plus, señal que también tiene a su cargo la transmisión de los encuentros de la liga local.

¿Cómo seguir Nacional vs. Sarmiento ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Nacional vs. Sarmiento por internet, ingresa al servicio de streaming Star Plus o consulta la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado acerca de este y otros encuentros del torneo amistoso de verano.

¿Dónde juegan Nacional vs. Sarmiento?

El escenario designado para albergar este cotejo será el Gran Parque Central, estadio ubicado en la ciudad de Montevideo, propiedad del Club Nacional de Football. Este recinto deportivo tiene capacidad para 34.000 espectadores.

Pronóstico de Nacional vs. Sarmiento

De acuerdo con los pronósticos de las principales casas de apuestas, Nacional es el favorito para quedarse con el triunfo con una cuota aproximada de 1,77. El empate se cotiza en 3,66, mientras que la victoria de Sarmiento paga en promedio 3,88 veces la cantidad en juego.