Luis Flores: “Un comando técnico que se someta a la directiva no está bien”

Luis Flores Villena es una voz autorizada para hablar sobre el Deportivo Binacional, equipo al que llevó a la Primera División del Perú al ganar la Copa Perú en el año 2017, además de cumplir una aceptable campaña en el 2018. ‘Puchito’ fue claro en asegurar que un comando técnico no puede someterse a los caprichos de una directiva y por eso es que seguramente se cambió de entrenador varias veces.

Afirmó que esto habría perjudicado al plantel, al punto que perdió la categoría profesional; sin embargo, la recuperó gracias a un fallo del TAS. El experimentado entrenador salvó del descenso a esta escuadra a fines del 2020, pero no pudo seguir al frente del equipo en el 2021, ya que dirigió solo las primeras fechas del torneo. El DT habló con La República y dejó sus impresiones de lo que pasará en el torneo.

- ¿Qué opina sobre la vuelta de Binacional?

El año pasado se experimentó esto con Alianza Lima y Carlos Estein. Que no se haga una costumbre porque los torneos deben definirse en cancha y dentro de los tiempos previstos, no es nada bueno que a puertas de empezar un nuevo torneo tenga que armarse un nuevo fixture y con equipos nuevos.

- Binacional estuvo cerca del descenso el 2020 y 2021. ¿Por qué?

Los equipo profesionales deben actuar como tales, deben ser manejados por gente que entienda de este tema, tanto en la parte deportiva como en la parte administrativa. El problema surge cuando se confunden los roles. Me explico mejor: pasa cuando la parte directiva quiere entrometerse en la parte deportiva o al revés, cuando la parte deportiva quiere meterse en el tema de los salarios o la parte netamente administrativa.

Es ahí donde viene la confusión y la desestabilización del equipo. En el caso de Binacional, todos sabemos que tiene un propietario que es el presidente, él es quien hace y deshace con el equipo. Eso ya depende de los comandos técnicos que se lo permitan.

- ¿Por eso hubo tantos cambios en el comando técnico, empezando por usted?

Yo pienso que un comando técnico que se somete a los caprichos de una junta directiva no está bien. En todo caso, hay una comisión de fútbol que te puede hablar de temas deportivos, pero ciertas imposiciones no creo que estén bien. En este caso, en Binacional se cambió de técnicos por ese tema, no había buena performance y no había buenos resultados. La directiva pretendía cambiar muchas cosas en el aspecto deportivo.

- Qué lección le deja esto a Binacional como club?

Lo que hizo Binacional es loable. Con su presidente, Juan Aquino, y siendo un equipo bastante joven a nivel profesional logró el campeonato, algo que muchos equipos con más tiempo no han conseguido. Tuvo un partido memorable en Copa Libertadores ganando a Sao Paulo en Juliaca, eso es positivo,

Ahora, en el lado negativo, Binacional no ha crecido como institución, no tiene un buen trabajo en menores, no ha tenido mucha proyección. Cuando el torneo se fue a Lima perjudicó los intereses de la institución y por eso pelearon la categoría. Seguro que el presidente ha tomado conciencia de ello y a partir de ahora dejará que cada quien haga lo que le corresponde.