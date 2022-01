Alianza Lima vs. Universitario: ¿cúando se jugará el primer clásico del fútbol peruano?

La Liga 1 Betsson 2022 tuvo que reprogramarse totalmente, ya que ahora se jugará con 19 equipos, con San Martín y Deportivo Binacional, y sin Cusco FC. Sin embargo, el partido más importante del país, el clásico del fútbol peruano, tendrá que esperar hasta la décima jornada. Revisa cuándo se enfrentarán Alianza Lima y Universitario.

El vigente campeón debutará en la Liga 1 frente al recién ascendido Atlético Grau y lo hará en su casa, el Alejandro Villanueva. Por su parte, el elenco merengue tendrá su estreno afuera de casa, le tocará visitar el Callao para verse la cara con Academia Cantolao. Cabe mencionar que ambas escuadras disputarán la Copa Libertadores 2022.

Alianza Lima y Universitario vuelven a compartir sponsor tras varias temporadas. Foto: Liga de Fútbol Profesional

El cuadro crema ya no será dirigido más por Gregorio Pérez, quien sufrió un infarto y junto a sus familiares tomaron la decisión de no seguir como entrenador del club. Por ahora, Edgar Adinolfi, su asistente técnico, será el encargado de comandar el equipo, pero no se sabe si llegará al clásico con Alianza.

Los íntimos se han reforzado con jugadores como Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Jonathan Medina, entre otros, por lo que tendrán un plantel más amplio en comparación al de la temporada 2021, donde salieron campeones. Por otro lado, aún no cierra el mercado de pases y se barajan figuras como Paolo Guerrero o Cristian Benavente.

Universitario y Alianza Lima jugaron por última vez en agosto del 2021. Foto: Liga de Fútbol Profesional