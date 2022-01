Argentina organizará la Copa América 2022 de la ConIFA, organismo alternativo a la FIFA

Aunque en 2021 no llegó a organizar la Copa América como tenía previsto en un inicio, Argentina tendrá la oportunidad de albergar el torneo este año; no obstante, no se tratará precisamente de la tradicional competencia de la Conmebol, sino que será su versión de la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol (ConIFA).

Este organismo —que actúa como una suerte de FIFA para las naciones, dependencias, estados no reconocidos o minorías sin representación de ninguna clase en el máximo ente rector del fútbol mundial— confirmó vía redes sociales las fechas en las que se llevará a cabo el evento.

“¿Quién está emocionado? La Copa América tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, entre el 15 y 20 de junio”, se lee en el mensaje de la cuenta oficial de ConIFA. En la misma publicación también se presentó el logo del certamen, el cual será la primera edición de su historia.

Comunidad Armenia en Argentina es el equipo que representa a la diáspora armenia en ese país. Foto: ConIFA

En América, este organismo cuenta con nueve selecciones asociadas, tres de las cuales ya aseguraron su participación: Región del Maule (Chile), Comunidad Armenia en Argentina, y Estado federal de Sao Paulo (Brasil). Cascadia (Estados Unidos), Quebec (Canadá), ANBM (México), Kuskatán (Centroamérica), Rapa Nui (Isla de Pascua, Chile) y Mapuche (Chile), son las seis restantes.

“Tenemos que empezar a generar algo importante en América Latina que pueda beneficiar a la identidad de ConIFA, que es atender a las minorías, a las regiones donde la gente sigue preservando su culturas”, había declarado hace algunas semanas Diego Bartolotta, presidente de ConIFA en Sudamérica, en diálogo con diario As.

¿Cómo se jugará la Copa América 2022 de ConIFA?

La confirmación del formato de la Copa todavía está pendiente, pues aún no se sabe con certeza cuántos equipos serán parte finalmente de este peculiar campeonato. Bartolotta expresó que su intención es contar con entre 8 y 12 participantes.

¿Qué es ConIFA?

La ConIFA es una institución fundada el 15 de agosto de 2013 con sede en Lulea, Suecia. Su objetivo es brindar representación en el fútbol a selecciones que no cuentan con reconocimiento de la FIFA. Cuenta entre sus torneos con su propia Copa Mundial de Fútbol y Copa Europa de Fútbol.