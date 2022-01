VER PSG vs. Reims EN VIVO: con Lionel Messi, se miden por la Ligue 1

VER PSG vs. Reims EN VIVO EN DIRECTO HOY se enfrentan por la fecha 22 de la Ligue 1 desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes. Los parisinos volverán a contar con la presencia de Lionel Messi, quien superó su cuadro de COVID-19. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus, mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming.

El conjunto de Mauricio Pochettino buscará despuntarse de sus más cercanos perseguidores y ser el único líder del torneo francés. Actualmente tienen 50 unidades, diez más que el Niza. Por otro lado, su rival de turno está en la casilla 14 con 24 puntos.

PUEDES VER: La reflexión de Naomi Osaka que deben recoger hinchas y deportistas

Cuándo y a qué hora juegan PSG vs. Reims

El partido entre PSG vs. Reims EN VIVO se jugará hoy, domingo 23 de enero, desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes.

México: 1.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

En la previa del duelo ante el Reims, Mauricio Pochettino confirmó que Lionel Messi regresará a los campos de juego. “Leo ha entrenado bien durante la semana. Estamos satisfechos con la evolución. Estará con el grupo mañana, son buenas noticias que jugadores que han estado inactivos por un periodo ya puedan estar a disposición”, empezó declarando el entrenador argentino en conferencia de prensa.

En esa misma línea, añadió que se siente a gusto de tener al siete veces ganador del Balón de Oro. “Estoy contento de tener a Leo en el equipo, no solo por su rendimiento, sino por lo que aporta a nivel de grupo. Un recuerdo para todos es que es el ganador de siete balones de oro y es un privilegio tenerlo en Paris Saint Germain y eso explica el sentimiento que tenemos todos aquí”, añadió.

¿En qué canal ver PSG vs. Reims?

Para seguir el partido entre PSG vs. Reims deberás conectarte a ESPN y Star Plus. También podrás hacerlo en la web de La República Deportes, donde te traeremos el minuto a minuto con todas las incidencias y los goles.

¿Cómo ver PSG vs. Reims en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Reims en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver EN VIVO el PSG vs. Reims, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

PSG vs. Reims: posibles alineaciones