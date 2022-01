VER FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO: minuto a minuto del partido por LaLiga

VER FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO EN DIRECTO protagonizarán un electrizante encuentro HOY, domingo 23 de enero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Mendizorroza por la jornada 22 de LaLiga Santander. La transmisión estará a cargo de ESPN 3 para toda Sudamérica y Star Plus vía streaming. También podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

El FC Barcelona de Xavi Hernández busca una nueva victoria para seguir escalando posiciones en la tabla, pues actualmente ocupa la sétima casilla con 23 unidades y, por el momento, no clasifica a ningún torneo internacional. Su rival de turno vive otra realidad, pues está en la posición 19 con apenas 17 unidades.

¿Cuándo y a qué hora juegan FC Barcelona vs. Alavés?

El partido entre FC Barcelona vs. Alavés se llevará a cabo hoy, domingo 23 de enero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

El francés Ousmane Dembélé no acudió este domingo a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde debía presentarse para conocer la lista de convocados para jugar contra el Alavés, aquejado de un “indisposición gástrica”, informó el FC Barcelona en un comunicado.

“El jugador del primer equipo Ousmane Dembélé no se ha presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tal y como estaba citado, por una indisposición gástrica”, comunicó la entidad.

El internacional galo volvió a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica para viajar a Vitoria, donde este domingo (3.00 p. m. hora peruana) el Barcelona se enfrentará al Alavés.

Como ya sucedió en los octavos de final de la Copa del Rey, Dembélé se quedó en Barcelona después de que el club le pidiera salir en el mercado de invierno ante su negativa de renovar el contrato con la entidad.

No obstante, en este ocasión, no se presentó para conocer la lista de jugadores que disputarán el partido de la jornada 22 de LaLiga Santander.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Alavés?

La transmisión del FC Barcelona vs. Alavés está a cargo de ESPN 3 para toda Sudamérica. También podrás seguir las incidencias en la plataforma streaming Star Plus.

Argentina: ESPN 3, Star+

Brasil: Star+

Bolivia: ESPN 3, Star+

Chile: ESPN 3, Star+

Colombia: ESPN 3, Star+

Ecuador: ESPN 3, Star+

Paraguay: ESPN 3, Star+

Perú: ESPN 3, Star+

Uruguay: ESPN 3, Star+

Venezuela: ESPN 3, Star+.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Alavés en ESPN 3?

DirecTV

Argentina: 623 (SD) y 1623 (HD)

Chile: 623 (SD) y 1623 (HD)

Colombia: 623 (SD) y 1623 (HD)

Ecuador: 623 (SD) y 1623 (HD)

Perú: 623 (SD) y 1623 (HD)

Uruguay: 623 (SD) y 1623 (HD).

Movistar TV

Colombia: 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (satélite): 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (cable): 508 (SD) y 742 (HD)

Chile: 495 (SD) y 887 (HD)

Venezuela: 488 (SD) y 887 (HD).

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Alavés en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs. Alavés, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones FC Barcelona vs. Alavés

FC Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong/Nico González; Ferran Torres, Luuk de Jong, Ferran Jutglà/Abde.

Alavés: Fernando Pacheco; Martín Aguirregabíria, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Javi López; Jason Remeseiro, Gonzalo Escalante/Tomás Pina, Toni Moya/Manu García. Luis Rioja; Édgar Méndez y Joselu Mato.