¿Cómo ver por Tarjeta Roja el Barcelona vs. Alavés EN VIVO?

El partido entre Barcelona vs. Alavés por Tarjeta Roja se disputará este domingo 23 de enero, y será uno de los cotejos más interesantes de esta fecha de la Liga Santander. El juego será a las 3.00 p. m. (9.00 p. m. hora de España) en el Estadio de Mendizorroza, y podrá ser visto a través de la cadena ESPN 3. Entre las noticias del equipo culé se pudo observar que el jugador Ousmane Dembelé se perderá este partido y su contrato está en riesgo de no renovarse.

En la presente nota tendrás más información acerca de cómo ver esta contienda a través de Tarjeta Roja, plataforma de streaming muy popular a la hora de seguir partidos internacionales, además de los horarios del partido en todo el mundo, los canales de transmisión y las alineaciones del mismo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

El encuentro entre Alavés vs. FC Barcelona EN VIVO se llevará a cabo el domingo 23 de enero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Alavés?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Alavés vs. FC Barcelona, puedes seguirlo vía ESPN 3. Para ello, puedes sintonizar los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo).

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET).

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express).

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable).

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás).

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alavés vs. FC Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs. Alavés en Tarjeta roja?

Para ver el partido por esta plataforma, debes seguir estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Barcelona vs. Alavés

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Barcelona vs. Alavés