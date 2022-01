Ver AQUÍ vía Star Plus EN VIVO Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao por LaLiga Santander

Este domingo 23 de enero, Rayo Vallecano se enfrenta contra Athletic Club de Bilbao por la vigésima segunda jornada de LaLiga Santander. El partido inicia a las 12.30 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas de la ciudad de Madrid. Puedes seguir el minuto a minuto de este emocionante encuentro a través de la transmisión del streaming de Star Plus. No te pierdas todos los goles, las alineaciones confirmadas y todas las incidencias por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro entre Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao

Partido Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao ¿Cuándo? Domingo 23 de enero ¿A qué hora? 12.30 p. m. (Perú), 6.30 p. m. (España) ¿Dónde? Estadio de Vallecas de Madrid ¿En qué canal? Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones de Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao

Posible alineación de Rayo Vallecano

Stole Dimitrievski; Iván Balliu, Alejandro Catena, Esteban Saveljich, Fran García; Santi Comesaña, Pathé Ciss; Isi Palazón, Óscar Trejo, Álvaro García; Radamel Falcao.

Posible alineación de Athletic Bilbao

Unai Simón; Óscar De Marcos, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez, Mikel Balenziaga; Álex Berenguer, Dani García, Oier Zárraga, Iker Muniain; Iñaki Williams, Raúl García.

Pronóstico del cotejo entre Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao

Resultado Porcentaje Rayo Vallecano 37% Empate 32% Athletic Bilbao 31%

¿A qué hora ver el duelo entre Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao?

El duelo EN VIVO entre Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao inicia a las 12.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora española). A continuación te mostramos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 12.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos: 12.30 p. m. (ET) / 9.30 a. m. (PT)

México: 11.30 a. m.

Costa Rica: 11.30 a. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Italia: 6.30 p. m.

Francia: 6.30 p. m.

Alemania: 6.30 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao?

Podrás ver el partido EN VIVO entre Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao a través de la señal del streaming de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto del enfrentamiento por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver EN VIVO el Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao?

El compromiso EN VIVO entre Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas de la ciudad de Madrid. Aquí te enseñamos la ubicación del recinto deportivo.