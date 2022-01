Hija de Pelé desmiente que salud de su padre haya empeorado

Hace unos días diversos medios brasileños informaron sobre el grave estado de salud del astro del fútbol, Pelé. Según la prensa del país carioca, en la última visita del exjugador de la verdeamarela al Hospital Albert Einstein de São Paulo, donde le realizaron algunos estudios médicos, se concluyó que el cáncer que padece se extendió y habría generado múltiples tumores: el primero en el intestino, otro en el hígado y un tercero en el pulmón.

No obstante, luego de verse asediada por una inmensa cantidad de mensajes sobre la salud de su padre, la hija de O Rei, Kely Nascimento, utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia dada por los medios.

“Ayer me bombardearon por WhatsApp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió . Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación”, señaló la también activista.

Comunicado de Kely Nascimento. Foto: Instagram Kely Nascimento

La información compartida por Kely Nascimento concuerda con el comunicado brindado por el Hospital Albert Einstein, entidad que publicó un boletín tras la visita de Pelé.

“Edson Arantes do Nascimento estuvo internado en el hospital los días 19 y 20 de enero para dar seguimiento al tratamiento del tumor de colon, que le fue diagnosticado en septiembre de 2021. El paciente recibió alta este jueves y está en condiciones clínicas estables”, se lee en la misiva del nosocomio, que también informó que la reacción del astro brasileño al tratamiento fue satisfactoria.