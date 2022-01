VER HOY Liga de Quito vs. Independiente EN VIVO: sigue AQUÍ la Copa de Campeones de Ecuador

Liga de Quito vs. Independiente juegan HOY por la Copa de Campeones de Ecuador desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito). El partido podrá ser sintonizado mediante la señal EN VIVO de Star Plus. Asimismo, puedes seguir el juego GRATIS POR INTERNET a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Liga de Quito vs. Independiente: antesala

Los negriazules son los actuales campeones del fútbol ecuatoriano tras ganarle la final al Emelec y, además, cuentan con el goleador del torneo, Jonatan Bauman. Por otro lado, los albos clasificaron a la Copa Sudamericana 2022 al quedar en la sexta posición de la tabla acumulada, por lo que este encuentro será un gran preparativo de cara al certamen local como al sudamericano.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, el compromiso culminó 2-0 a favor del actual campeón de Ecuador. Bryan Garía (55′) y Alan Minda (58′) le dieron la victoria a los dirigidos por Renato Paiva.

Liga de Quito vs. Independiente: últimos encuentros

Liga de Quito 0-2 Independiente | 24.10.2021

Independiente 3-1 Liga de Quito | 8.5.2021

Independiente 3-2 Liga de Quito | 18.10.2020

Liga de Quito 2-3 Independiente | 22.2.2020

Independiente 0-1 Liga de Quito | 1.10.2019.

Liga de Quito vs. Independiente: ficha del partido

Partido Liga de Quito vs. Independiente ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de enero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde? Rodrigo Paz Delgado (Quito) ¿En qué canal? Star Plus

Liga de Quito vs. Independiente: posibles formaciones

Liga de Quito: Gonzalo Falcón; Luis Caicedo, Christian Cruz, Andrés López, Stalin Valencia; Joao Ortiz, Ariel Mina, Adolfo Muñoz, Joseph Espinoza, Santiago Scotto y Alexander Alvarado.

Gonzalo Falcón; Luis Caicedo, Christian Cruz, Andrés López, Stalin Valencia; Joao Ortiz, Ariel Mina, Adolfo Muñoz, Joseph Espinoza, Santiago Scotto y Alexander Alvarado. Independiente: Joan López; William Pacho, Luis Segovia, Mateo Carabajal; Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano, Junior Sornoza, Marco Angulo, Carlos Gruezo, Nicolás Previtali y Jaime Ayoví.

Liga de Quito vs. Independiente: horarios

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Liga de Quito vs. Independiente: canal

Star Plus será la señal encargada de transmitir EN VIVO el partido.

¿Cómo ver Liga de Quito vs. Independiente ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liga de Quito vs. Independiente por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liga de Quito vs. Independiente?

Para acceder a Star Plus para ver el Liga de Quito vs. Independiente, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Liga de Quito vs. Independiente: ¿dónde juegan?

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en la ciudad de Quito y con capacidad para 41.575 espectadores.