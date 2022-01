FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: cómo y dónde ver la final de la Supercopa Femenina

FC Barcelona vs. Atlético Madrid juegan EN VIVO ONLINE GRATIS HOY, domingo 23 de enero, por la gran final de la Supercopa de España Femenina, desde el Estadio Ciudad del Fútbol Las Rozas de Madrid. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV Go a partir de las 6.00 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán por La República Deportes.

¿Cómo llega FC Barcelona ante Atlético Madrid?

El equipo blaugrana ganó por lo mínimo (1-0) a Real Madrid este último miércoles con gol de Alexia Putellas, quien jugó entre algodones. Sin embargo, el entrenador Jonatan Giráldez reveló en conferencia de prensa que la ganadora del Balon de Oro y The Best “está en perfectas condiciones” para jugar la final.

Barça llega a este duelo con sed de venganza, ya que será la tercera vez que se enfrente al Atleti femenino en la Supercopa . En el 2021, las colchoneras ganaron y se proclamaron campeonas. Esta vez, las catalanas están en un nivel superlativo tras obtener el triplete y tienen a la mejor futbolista del mundo.

¿Cómo llega Atlético Madrid ante FC Barcelona?

Atlético Madrid tuvo un difícil choque con Levante en semifinales y ganó 3-2 con goles de Deyna Castellanos, Maitane López y Ludmila da Silva. Las rojiblancas han sido el rival más duro que ha tenido Barcelona en los últimos años y, con los refuerzos hechos para esta temporada, quieren obtener el bicampeonato.

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: ficha del partido

FC Barcelona vs. Atlético Madrid Supercopa de España Femenina ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 23 de enero ¿Dónde? Estadio Ciudad del Fútbol Las Rozas de Madrid ¿A qué hora? 6.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV Go

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España Femenina?

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Atlético Madrid ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: últimos cinco enfrentamientos

09.10.21 | Atlético Madrid vs. FC Barcelona (0-3) | Primera Iberdrola

01.07.21 | Atlético Madrid vs. FC Barcelona (4-3) | Primera Iberdrola

13.01.21 | Atlético Madrid vs. FC Barcelona (1-1) | Semifinal Supercopa

11.11.20 | FC Barcelona vs. Atlético Madrid (3-0) | Primera Iberdrola.

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones del partido

FC Barcelona: Paños, Torrejón, Paredes, Fernández, Ouahabi; Hermoso, Guijarro, Putellas; Hansen, Rolfo y Martens. DT: Jonatan Giráldez.

Paños, Torrejón, Paredes, Fernández, Ouahabi; Hermoso, Guijarro, Putellas; Hansen, Rolfo y Martens. Jonatan Giráldez. Atlético Madrid: Gallardo; Aleixandri, Mesenguer, Van Dongen, Menayo; La Torre, López, Santos, Sheila; Ludmila y Castellanos. DT: Óscar Fernández.

¿Dónde se jugará el partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid?

El lugar donde se disputará el Atlético Madrid vs. Mallorca por la final de la Supercopa de España Femenina es el Estadio Estadio Ciudad del Fútbol Las Rozas, ubicado en la ciudad de Madrid, capital de España.