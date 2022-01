Frenkie de Jong: “La victoria es importante porque la situación es difícil”

Tras el triunfo 1-0 del FC Barcelona ante el Alavés por la fecha 22 de la Liga Santander, Frenkie de Jong declaró ante los medios de prensa. En su intervención analizó el encuentro, su gol y la situación del equipo en el primer mes de competencias del año.

“La victoria era muy importante porque estamos en un situción un poco difícil; entonces no da para mucho. Este triunfo nos da confianza para los partidos que vienen y ahora tenemos tiempo para prepararnos. No siempre cuando marcas un gol es que juegas bien. Creo que he intentado llegar más en la segunda parte”, indicó el exjugador del Ajax para las redes del club.

Con respecto a la eliminación de la Supercopa, el neerlandés consideró que se hizo un buen juego, pero no para estar contentos. “Creo que contra el Madrid no jugamos mal, pero me da un poco de pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos contra el Madrid. No tiene que ser así. En el Barça, cuando pierdes, siempre tienes que estar decepcionado”, indicó.

Finalmente, De Jong analizó su rendimiento en los últimos partidos. Es consciente de que hay mucho por trabajar. “Puedo mejorar mucho, pero tampoco soy un desastre. Estoy en un momento regular”, comentó.

Frenkie De Jong fue el héroe de este partido para el FC Barcelona. Foto: composición/ AFP

FC Barcelona: próximo partido

El cuadro catalán se toma un descanso de dos semanas debido al parón de selecciones. Recién volverá a disputar un encuentro el próximo 6 de febrero, cuando enfrenten al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Tabla de posiciones de la Liga Santander