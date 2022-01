Chelsea vs. Tottenham EN VIVO: minuto a minuto del clásico londinense de Premier League

Chelsea vs. Tottenham EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 23 de enero, por la jornada 23 de la Premier League desde las 11.30 a. m. (hora peruana) en el Stamford Bridge de Londres. El encuentro entre blues y spurs será televisado por ESPN y el servicio streaming de Star Plus.

Chelsea vs. Tottenham: ficha del partido

Premier League Chelsea vs. Tottenham ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 23 de enero ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stamford Bridge ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del Chelsea vs. Tottenham

Chelsea y Tottenham se enfrentan este domingo 23 en una nueva edición del clásico de Londres. El duelo entre los blues y spurs promete ser emocionante de inicio a fin. Los dirigidos por Thomas Tuchel quieren aprovechar su localía y volver a la senda del triunfo.

En los tres últimos partidos, el equipo de Lukaku y compañía acumula dos empates y una derrota. Ahora, buscará los tres puntos y aprovechar el empate del líder, Manchester City. Chelsea aún quiere dar pelea en la Premier League.

Mientras tanto, Tottenham irá por el batacazo y sorprender en el Stamford Bridge. Los spurs saben que el triunfo los colocará en puesto de Champions y desplazarían al Manchester United. Además, de sus últimos tres cotejos, dos fueron victorias y una derrota.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Tottenham?

El partido entre Chelsea vs. Tottenham se jugará desde las 11.30 a. m. en el territorio peruano. Conoce el inicio del encuentro según tu ubicación geográfica:

Perú: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

México: 10.30 a. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m.

¿Cómo VER EN VIVO Chelsea vs. Tottenham vía ESPN?

¿Cómo ver Chelsea vs. Tottenham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Chelsea vs. Tottenham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus , servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones del Chelsea vs. Tottenham

Chelsea : Kepa Arrizabalaga; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; César Azpilicueta, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner y Romelu Lukaku.

Tottenham : Hugo Lloris; Japhet Tanganga, Davison Sánchez, Ben Davies; Emerson Royal, Oliver Skipp, Harry Winks, Pierre-Emile Hojbjerg, Sergio Reguilón; Harry Kane, Lucas Moura.

