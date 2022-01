¡Por los octavos de final! Así formaría Camerún para enfrentar a Comores por la Copa África

Por la Copa Africana 2021, la selección de Camerún enfrentará a Comores en los octavos de final. Los leones buscan avanzar para coronarse campeones por sexta vez en su historia. Por otro lado, los celacantos participan por primera vez en el torneo y avanzaron a la eliminación directa tras quedar terceros del Grupo C con tres unidades, producto de una agónica victoria ante Ghana.

Camerún vs. Comores: posibles formaciones

Camerún: Andre Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Michael Ngadeu, Nouhou Tolo; Nicolas Moumi Ngamaleu, Martin Hongla, Andre Zambo Anguissa, Karl Toko Ekambi; Eric Maxim Choupo-Moting y Vincent Aboubakar.

Comores: Salim Ben Boina; Benjaloud Youssouf, Younn Zahary, Kassim M’Dahoma, Said Bakari; Faiz Selemani, Youssouf M’Changama, Fouad Bachirou, Ahmed Mogni; Ibroihim Youssouf y El Fardou Ben.

Camerún vs. Comores: horarios

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Cómo ver Camerún vs. Comores ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Camerún vs. Comores por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Camerún vs. Comores?

Para acceder a Star Plus para ver el Camerún vs. Comores, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.