¿En qué equipo jugará Alberto Rodríguez en la temporada 2022?

Alberto Rodríguez es uno de los futbolistas peruanos que aún no encuentran equipo para la temporada 2022. Sin embargo, en los últimos días se conoció que dos equipos de la Liga 1 tendrían en carpeta al zaguero nacional. Se tratarían de la Universidad San Martín y Deportivo Municipal.

Esta información fue dada por el periodista deportivo Marcello Merizalde. “Alberto Rodríguez podría sumarse en los próximos días a los entrenamientos que viene realizando la U. San Martín de Porres en Santa Anita y ser parte del plantel oficial que disputará el torneo 2022. El jugador, además, fue ofrecido a Deportivo Municipal. Su prioridad es Lima” , escribió en su cuenta de Twitter.

Los santos acaban de ser ratificados en la primera división, por lo que están en la búsqueda de un central con las características del exfutbolista de Sporting de Lisboa. Por su parte, los ediles analizan la contratación del mundialista para reforzar su zona defensiva.

El ‘Mudo’ jugó en Alianza Atlético de Sullana en el 2021. Su último encuentro fue el 16 de octubre, cuando los norteños vencieron 3-1 a Academia Deportiva Cantolao. Rodríguez se lesionó durante ese cotejo y quedó descartado para lo que restaba de aquella campaña.

Alberto Rodríguez señaló que no piensa en el retiro

Hace algunas semanas, Alberto Rodríguez declaró para la prensa nacional y manifestó su deseo de seguir jugando en el fútbol profesional. “Yo no sé de dónde sacan, cómo hacen para sacar tanta cosa que ya me quiero retirar o me quieren retirar, no lo sé” , señaló.

“Si yo no lo he dicho, obviamente que yo no me voy a retirar, entonces, todavía quiero seguir jugando”, agregó el exfutbolista de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.