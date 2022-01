Manchester United vs. West Ham EN VIVO: todos los datos sobre el encuentro por la Premier League

Manchester United vs West Ham juegan EN VIVO por la jornada 23 de la Premier League a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) en el Old Trafford (Manchester) HOY sábado 22 de enero. Podrás ver el partido a través de la señal de Star Plus. Asimismo, La República Deportes realizará una cobertura especial ONLINE donde podrás seguir el minuto a minuto, revivir los goles, mejores jugadas e incidencias GRATIS POR INTERNET.

Manchester United vs West Ham: antesala

Los diablos rojos llegan de vencer 3-1 al Brentford la fecha pasada y con los ánimos a tope, porque están a dos puntos de la zona de clasificación para la UEFA Champions League; sin embargo, en ese lugar están los martillos, quienes buscarán mantenerse y alejarse de sus principales seguidores: Tottenham, Arsenal y United.

Cristiano Ronaldo y Michail Antonio son los goleadores de sus equipos con ocho anotaciones cada uno. No obstante, en lo que va del año solo el jamaiquino ha logrado agitar las redes (ante Crystal Palace), mientras que el portugués disputará su tercer choque del año.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo perdería millones si Manchester United no clasifica a Champions League

Manchester United vs West Ham: últimos partidos

Manchester United 0-1 West Ham | 22.9.2021 | Carabao Cup

West Ham 1-2 Manchester United | 19.9.2021 | Premier League

Manchester United 1-0 West Ham | 14.3.2021 | Premier League

Manchester United 1-0 West Ham | 9.2.2021 | FA Cup

West Ham 1-3 Manchester United | 5.12.2020 | Premier League.

Manchester United vs West Ham: ficha del partido

Partido Manchester United vs West Ham ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de enero ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford (Manchester) ¿En qué canal? Star Plus

Manchester United vs West Ham: posibles formaciones

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Scott McTominay, Fred; Mason Greenwood, Bruno Fernandes; Anthony Elanga y Cristiano Ronaldo.

David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Scott McTominay, Fred; Mason Greenwood, Bruno Fernandes; Anthony Elanga y Cristiano Ronaldo. West Ham: Lukasz Fabianski; Vladimir Coufal, Craig Dawson, Issa Diop, Aaron Cresswell; Declan Rice, Tomas Soucek; Jarrod Bowen, Manuel Lanzini, Pablo Fornals; y Michail Antonio.

Manchester United vs West Ham: cuotas de las casas de apuestas

Betsson: gana Manchester United (1,96) | Empate (3,90) | West Ham (3,75)

gana Manchester United (1,96) | Empate (3,90) | West Ham (3,75) Inkabet: gana Manchester United (1,95) | Empate (3,70) | West Ham (3,80)

gana Manchester United (1,95) | Empate (3,70) | West Ham (3,80) Doradobet: gana Manchester United (1,94) | Empate (3,66) | West Ham (4,00)

gana Manchester United (1,94) | Empate (3,66) | West Ham (4,00) Meridianbet: gana Manchester United (1,94) | Empate (3,83) | West Ham (3,73)

gana Manchester United (1,94) | Empate (3,83) | West Ham (3,73) Te apuesto: gana Manchester United (1,90) | Empate (3,70) | West Ham (3,65).

Manchester United vs West Ham: horarios

El cotejo se jugará desde las 10.00 a. m. en horario peruano. Revisa la guía de horarios para los demás países.

México: 9.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

Manchester United vs West Ham: canal

En toda Latinoamérica, Star Plus será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el Manchester United vs. West Ham, mientras que en España se emitirá a través de Movistar+.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs West Ham?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs West Ham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Manchester United vs West Ham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs West Ham POR INTERNET, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Premier League: tabla de posiciones

Manchester United vs West Ham: ¿dónde juegan?

El mítico Old Trafford, ubicado en la ciudad de Manchester y con capacidad para 76.000 espectadores, será la plaza en la que se disputará el encuentro.