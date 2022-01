Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO: cómo y dónde ver partido por LaLiga 2021-22

Atlético de Madrid vs. Valencia se miden EN VIVO en partido por la fecha 22 de LaLiga Santander 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este sábado 22 de enero. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star Plus a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Wanda Metropolitano. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star Plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Una auténtica quimera parece la defensa del título de LaLiga para el Atlético de Madrid tras haber ganado únicamente uno de sus últimos seis partidos en el torneo.

Los colchoneros, eliminados en las semifinales de la Supercopa y en los octavos de final de la Copa del Rey, inician esta jornada a 16 puntos del líder. En caso de sufrir un nuevo tropiezo, el Atleti podría abandonar la zona de Champions League.

Por su parte, el Valencia no conoce la victoria frente al Atlético de Madrid en ningún estadio desde octubre de 2014 (empatados 6, perdidos 8), pero los ches suman actualmente solo cuatro puntos menos que su anfitrión y se encuentran a un paso de la zona europea de la tabla.

Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Valencia ¿Cuándo juegan? HOY, sábado 22 de enero del 2022 ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO: posibles alineaciones

Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Lodi; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Joao Félix o Correa y Luis Suárez

Valencia: Jaume Doménech, Thierry Correia, Diakhaby, Alderete, Lato, Foulquier, Hugo Guillamón, Carlos Soler, Hélder Costa, Guedes y Hugo Duro.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canales ver Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO?

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Peru

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: Star+, ESPN Colombia

Ecuador: Star+, ESPN Colombia

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Alemania: DAZN, DAZN1

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Peru

Perú: Star+, ESPN Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports HD 1

España: Movistar+, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+, ESPN Peru

Venezuela: ESPN Colombia, Star+

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atlético de Madrid vs. Valencia?

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético de Madrid vs. Valencia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.