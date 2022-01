¿Cómo ver el duelo Atlético Madrid vs. Valencia EN VIVO por LaLiga Santander vía Roja Directa?

Atlético Madrid vs. Valencia se enfrentarán por la jornada 22 de LaLiga Santander este sábado 22 de enero desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Por su lado, el equipo de Atlético busca introducir cambios. Luis Suárez será titular, mientras que se espera que Felipe Augusto y Héctor Herrera regresen al banquillo.

En cambio, el Valencia arriba al Metropolitano con varias bajas importantes. El portero Jasper Cillessen y el central Gabriel Paulista no estarán por lesión, mientras que José Gayá se pierde el duelo por sanción. Además, Carlos Soler es duda, y habrá que ver si es de la partida Daniel Wass, objetivo del Atleti en este mercado de invierno.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Valencia?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Madrid vs. Valencia?

México: Blue to Go VideoEverywhere

Perú: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: Now Net e Claro

España: Movistar+

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Valencia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la transmisión de Atlético Madrid vs. Valencia online a través de la señal de ESPN o el servicio streaming de Star Plus. Además, recuerda que, si no tienes esta opción, puede seguir el minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Valencia en Roja directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Atlético Madrid vs. Valencia.

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad.

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Puedes ver Roja Directa online a través de dispositivos de escritura y móviles de forma totalmente gratuita. Para esto, solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club. Recuerda que es indispensable contar con una señal de internet estable para que puedas disfrutar el partido sin ninguna interrupción.

Atlético Madrid vs Valencia: alineaciones posibles

Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Savic/Felipe, Mario Hermoso/Lodi; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Joao Félix/Matheus Cunha y Luis Suárez

Valencia: Jaume; Thierry Correia, Alderete, Diakhaby, Lato; Carlos Soler/Foulquier, Hugo Guillamón, Wass/Racic, Hugo Duro; Gonçalo Guedes y Hélder Costa