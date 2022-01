Osnar Noronha: “La idea es salir campeones”

Su salida de Mannucci y posterior llegada a César Vallejo fue una de las grandes sorpresas en el mercado de pases peruano. Osnar Noronha, de 30 años, dejó el cuadro carlista y cruzó la vereda para defender la casaquilla del otro cuadro trujillano de la Liga 1. El jugador defendió la camiseta de la selección peruana en divisiones menores.

Oriundo de Iquitos, el ‘Paiche’ no tuvo problemas en jugar la segunda división y como premio logró el ascenso con un histórico como Mannucci. A punta de goles, se convirtió en uno de los futbolistas más representativos del elenco carlista, ya que, incluso, llegó a ser capitán. Ahora, su presente es César Vallejo, equipo en el que espera igualar o superar lo hecho en el Tricolor. Sobre esto y otras cosas más, el futbolista conversó con La República.

- ¿Cómo fue tu paso de Mannucci a César Vallejo, un equipo con el que hay cierta rivalidad?

Yo no la veo como una rivalidad. Fueron días decisivos en los que consulté con la familia. César Vallejo es una gran institución que intenta clasificar a torneos internacionales todos los años. Tiene una infraestructura bien conformada. No fue fácil, la verdad. Me tentó mucho el proyecto de Vallejo. Es un bonito reto.

- ¿Qué te llevas de Mannucci, tu exclub?

Es el equipo que me abrió las puertas cuando estaba en segunda división y con ese equipo ascendí a primera. Me llevo los mejores recuerdos y siempre habrá un aprecio. Es muy importante destacar a la directiva, que confió en mí desde un principio. Hoy, Mannucci está donde se merece.

Noronha clasificó a la Sudamericana 2021 con Mannucci. Foto: Difusión

- ¿Pesó la posibilidad de jugar un torneo internacional en tu decisión de fichar por Vallejo?

Fue importantísimo. Necesitaba un cambio de aires. También fue una decisión familiar porque llevo cinco años viviendo en Trujillo. Me tentó jugar un torneo internacional y ver que Vallejo haga las cosas bien año tras año.

- ¿Te ha costado adaptarte al estilo de juego de la Vallejo?

La César Vallejo se caracteriza por la tenencia de balón y el buen juego. Me acoplé muy bien y me siento bien. Lo que quería era realizar una buena pretemporada y estar en óptimas condiciones para lo que requiera el técnico. Ahora, solo es cuestión de esperar el inicio el campeonato y tratar de hacer las cosas bien.

- ¿Tu fichaje por Vallejo es el paso más trascendental de tu carrera o es comparable con tu llegada a Alianza Lima en 2015?

Lo de Alianza fue importante en mi carrera, porque llegué a uno de los más grandes del Perú. Lastimosamente, no me fue tan bien que digamos. Hoy en día, me debo a la César Vallejo. Confío en que me va a ir bien y espero seguir consolidándome. Este también es un paso trascendental.

Noronha jugó en Alianza Lima en la temporada 2015. Foto: Libero

- ¿Cuál es el objetivo en César Vallejo para esta temporada?

La idea es salir campeones. Como todo club, queremos el título nacional. En el plano internacional, queremos hacer todo lo posible por prepararnos al máximo porque nos toca un rival muy duro. Tenemos que pelearla y tratar de hacer las cosas de la mejor manera.

- ¿Te quita el sueño jugar en el extranjero?

El sueño de salir y triunfar afuera está latente. Siempre hay algo nuevo que aprender. Debo seguir trabajando al máximo, esforzándome y dando lo mejor, pero sobre todo ser un profesional. Dios mediante, más adelante se podrán ver los frutos de este esfuerzo y se den las chances para poder salir al extranjero.

Selección peruana: una tarea pendiente

- Compartiste la sub-20 2011 con Carrillo, Cueva, Callens y Gallese. ¿Tienes comunicación con alguno de ellos?

Sí, con algunos. Con Carrillo y con Cueva, hablamos cuando se amerita. A veces, los familiares requieren de un saludo y ahí conversamos algo. Comunicación constante, no. Obviamente, si se requiere algo o se puede conversar, se hace.

La selección peruana quedó cuarta en su grupo del Sudamericano sub-20 2011. Foto: Diario El Colombiano

- ¿La selección es una tarea pendiente?

Es un sueño. Ya jugué en la sub-20 y estuve en algunos microciclos con Sergio Markarián. Sigo soñando con llegar a la selección mayor. Dependerá de lo que pueda hacer con mi club este año. Espero mostrarme para que el profesor Gareca pueda considerarme. Al final, será él quien tome la decisión.

- ¿Cómo ves la actualidad de la selección peruana?

La selección, durante estos últimos años, ha mostrado un carácter competitivo. Los resultados han sido favorables gracias a la jerarquía de nuestros jugadores. Los compañeros del extranjero llegaron a aportar y los del torneo nacional también vienen haciendo bien las cosas.

- ¿Cómo crees que le irá a Perú en las próximas fechas de eliminatorias?

Me pongo en el zapato de cada uno de ellos y clasificar a Qatar 2022 va a depender de ellos. Desde aquí, siempre voy a estar alentando y mandando vibras positivas para que Perú pueda sacar buenos resultados en las próximas fechas de eliminatorias.