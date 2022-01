Exestrella de Liverpool revela que Messi lo llamó “burro” tras criticar su fichaje al PSG

Lionel Messi podría regresar a un campo de juego tras una larga ausencia debido a la COVID-19, este domingo 23 de enero en el duelo entre Paris Saint Germain ante Reims por la Ligue 1. Una noticia que es del agrado de la afición y del entrenador del cuadro francés Mauricio Pochettino, que recientemente declaró que la presencia del astro argentino en el club es un ‘privilegio’.

Sin embargo, otros futbolistas y exestrellas de fútbol mantienen una posición diferente con respecto a la llegada del atacante a la escuadra parisina. Tal es el caso de Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool y actual panelista del medio Sky Sports. Él señaló, durante una emisión de su programa Night Football, que la marcha de Messi del FC Barcelona al PSG no había sido una buena decisión, palabras que no fueron del agrado del delantero argentino quien envió una extensa misiva privada al comentarista expresando su sentir.

“Recibí un mensaje privado en Instagram. No voy a mostrar mensajes privados, pero básicamente me llamó burro ”, contó Carragher en una reciente emisión, entre risas, a sus compañeros de transmisión, Gary Neville y Dave Jones. “Messi ve el programa, así que espero que también esté viéndolo hoy, porque Lionel, te amo completamente. Eres el mejor jugador de todos los tiempos y, desde luego yo, si me comparo contigo claro que era un burro ”, enfatizó el exjugador de los ‘Rojos’.

Finalmente, los panelistas eligieron a su once ideal, momento en el cual Carragher prefirió excluir de su lista al astro argentino “Para mí, no es suficiente con haber ganado la Copa América. Además, no puedo dejar fuera a mi amigo ‘Mo’ Salah”, sentenció.

PSG vs. Reims

Este domingo 23 de enero, PSG se mide ante Reims en lo que podría ser el partido de regreso de Lionel Messi al cuadro parisino. El compromiso inicia a las 2.45 p. m. y se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes.