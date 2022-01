Hincha argentino evaluó a Alianza Lima: ”El escudo no me gusta, me parece bastante básico”

El cuadro de Alianza Lima realizó una espectacular temporada en el 2021: clasificó a la Copa Libertadores y se quedó con el título nacional tras imponerse en la final a Sporting Cristal. Con este trofeo, los blanquiazules llegan a 23 estrellas en su historia. Además es uno de los equipos más populares del Perú y Sudamérica; por ello, un influencer argentino se animó a comentar del club.

El TikToker argentino Benjaannun, a pedido de los hinchas peruanos, dio su perspectiva del escudo, camiseta y estadio del equipo de La Victoria. Este comentario se volvió viral en las redes sociales.

“Para todos mis amigos peruanos, calificando a Alianza Lima. Empezamos con el escudo que, la verdad, no me gusta, pero no es feo, me parece bastante básico. Le voy a poner un 5.5 “, el influencer inició comentando el escudo.

Respecto a la camiseta blanquiazul y del Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como ‘Matute’, quedó sorprendido y decidió darle una calificación más alta a diferencia del escudo.

“La camiseta me parece de otro nivel, hermosa (...) Da para un ocho. El estadio de Alianza Lima, la verdad es muy lindo (...) Me gusta, le voy a poner un siete″, finalizó el vídeo que cuenta con más de 10 mil vistas.

Finalmente, los seguidores del influencer argentino le pidieron que analice al Club Universitario de Deportes y Sporting Cristal.