FC Barcelona vs. Alavés: posibles alineaciones del partido por LaLiga 2021-2022

FC Barcelona vs. Deportivo Alavés se enfrentarán este domingo 23 de enero por la fecha 22 de LaLiga Santander 2021-2022. El choque se dará en el Estadio de Mendizorroza y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Los culés tratarán de volver al camino de las victorias, después del empate ante Granada en la fecha anterior de la competición española.

Los catalanes recibieron un baldazo de agua fría al ser eliminados tempranamente en la Copa del Rey contra Athletic Bilbao. Antes de ello, también fueron superados por Real Madrid en la Supercopa de España, por lo que este duelo deberá ser un punto de quiebre para que la afición retome la ilusión que causó la llegada de Xavi Hernández al banquillo.

Real Madrid superó por 3-2 al FC Barcelona por la semifinal de la Supercopa de España. Foto: EFE

No obstante, los blaugranas vuelven a tener problemas en la delantera, ya que Ansu Fati se lesionó el bíceps femoral de su pierna izquierda en el choque jugado en San Mamés. Además de él, el club decidió que Ousmane Dembélé no vuelva a vestir los colores por negarse a renovar. Otra ausencia será Memphis Depay, quien aún no se recupera de los isquiotibiales de su pierna.

Aunque hay una luz de esperanza para Xavi, ya que Luuk de Jong, que viene en racha goleadora en sus tres últimos partidos, estará disponible. Al igual que Martin Braithwaite, ya recuperado y que jugó algunos minutos en la Copa del Rey.

Por otro lado, los dirigidos por José Luis Mendilibar pasan la peor racha desde su ascenso hace seis temporadas. Ellos llevan nueve partidos sin poder ganar y tendrán la baja de Rubén Duarte, quien salió lesionado ante Sevilla y sería reemplazado por el canterano Javi López.

Posibles alineaciones Alavés vs. Barcelona

Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López; Rioja, Moya o Pina, Escalante, Pons o Édgar Méndez; Miguel, Joselu.

Posibles alineaciones Barcelona vs. Alavés