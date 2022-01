VER HOY Everton vs. Aston Villa ONLINE: sigue AQUÍ el encuentro por la Premier League

Everton vs. Aston Villa se juega HOY desde las 7.30 a. m. (hora peruana) en el Goodison Park (Liverpool) por la Premier League. ESPN y Star Plus serán las señales que llevarán el juego EN VIVO a todos los hogares. Asimismo, puedes seguir el partido GRATIS POR INTERNET mediante la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Everton vs. Aston Villa: antesala

Los azules se enfrentarán por vez número 226 a los villanos, pero con la presión de que se encuentran a seis puntos de las zona de descenso y con una racha negativa en la Premier League, puesto que no ganan desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, el equipo dirigido por Steven Gerrard llega motivado tras empatar 2-2 con el Manchester United de Cristiano Ronaldo y con anotación de su flamante refuerzo, Philippe Coutinho, y esta vez buscarán sumar de a tres para meterse a la lucha por clasificar a un torneo internacional.

Con más de 100 años de historia, este encuentro podría ampliar la ventaja de Aston Villa sobre Everton, pues suma 83 victorias, 60 empates y 82 derrotas en todas las competiciones.

Everton vs. Aston Villa: últimos encuentros

Aston Villa 3-0 Everton | 18.9.2021

Aston Villa 0-0 Everton | 13.5.2021

Everton 1-2 Aston Villa | 1.5.2021

Everton 1-1 Aston Villa | 16.7.2020

Aston Villa 2-0 Everton | 23.8.2019.

Everton vs. Aston Villa: ficha del partido

Partido Everton vs. Aston Villa ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de enero ¿A qué hora? 7.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Goodison Park (Liverpool) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Everton vs. Aston Villa: posibles formaciones

Everton: Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Mykolenko; Gordon, Doucouré, Gomes, Gray; Rondón y Calvert-Lewin.

Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Mykolenko; Gordon, Doucouré, Gomes, Gray; Rondón y Calvert-Lewin. Aston Villa: ‘Dibu’ Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Ramsey, Luiz, Sanson; Coutinho, Watkins e Ings.

Everton vs. Aston Villa: cuotas de las casas de apuestas

Betsson: gana Everton (2,80) | Empate (3,40) | Aston Villa (2,60)

gana Everton (2,80) | Empate (3,40) | Aston Villa (2,60) Inkabet: gana Everton (2,75) | Empate (3,20) | Aston Villa (2,63)

gana Everton (2,75) | Empate (3,20) | Aston Villa (2,63) Doradobet: gana Everton (2,75) | Empate (3,33) | Aston Villa (2,62)

gana Everton (2,75) | Empate (3,33) | Aston Villa (2,62) Meridianbet: gana Everton (2,74) | Empate (3,33) | Aston Villa (2,64)

gana Everton (2,74) | Empate (3,33) | Aston Villa (2,64) Te apuesto: gana Everton (2,60) | Empate (3,15) | Aston Villa (2,49).

Everton vs. Aston Villa: horarios

El encuentro está pactado para las 7.30 a. m. (hora peruana). Revisa la hora según tu zona.

Perú: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Everton vs. Aston Villa: canales

ESPN y Star Plus serán las señales encargadas de transmitir el encuentro EN VIVO.

¿Dónde VER EN VIVO Everton vs. Aston Villa vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Aston Villa?

Para acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Aston Villa, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Everton vs. Aston Villa ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Everton vs. Aston Villa POR INTERNET, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Premier League: tabla de posiciones

Everton vs. Aston Villa: ¿dónde juegan?

El Goodison Park, ubicado en la ciudad de Liverpool, será la plaza que albergue el encuentro.