ESPN 3 EN VIVO Alavés vs. FC Barcelona por La Liga Santander: conoce a qué hora juegan

El encuentro entre Alavés vs. FC Barcelona EN VIVO se jugará en el Estadio de Mendizorroza por la fecha 22 de La Liga. El duelo es este domingo 23 de enero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El duelo contará con la transmisión de ESPN 3. Además, puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias de este cotejo ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

Posibles alineaciones: Alavés vs. FC Barcelona

Alavés: Fernando Pacheco; Martín Aguirregabíria, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Javi López; Jason Remeseiro, Gonzalo Escalante/Tomás Pina, Toni Moya/Manu García. Luis Rioja; Édgar Méndez y Joselu Mato.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong/Nico González; Ferran Torres, Luuk de Jong, Ferran Jutglà/Abde.

Alavés vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Alavés vs. FC Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de enero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Mendizorroza ¿En qué canal? ESPN 3

¿A qué hora juegan Alavés vs. FC Barcelona EN VIVO?

El encuentro amistoso Alavés vs. FC Barcelona EN VIVO se llevará a cabo el domingo 23 de enero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Alavés vs. FC Barcelona por ESPN 3 EN VIVO?

DirecTV

Argentina: 623 (SD) y 1623 (HD)

Chile: 623 (SD) y 1623 (HD)

Colombia: 623 (SD) y 1623 (HD)

Ecuador: 623 (SD) y 1623 (HD)

Perú: 623 (SD) y 1623 (HD)

Uruguay: 623 (SD) y 1623 (HD).

Movistar TV

Colombia: 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (satélite): 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (cable): 508 (SD) y 742 (HD)

Chile: 495 (SD) y 887 (HD)

Venezuela: 488 (SD) y 887 (HD).

Claro TV

Colombia (cable): 512 (SD) y 1512 (HD)

Chile (cable): 176 (SD) y 476 (HD)

Perú (cable): 66 (SD) y 524 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): 515 (SD) y 703 (HD)

Paraguay: 105.

Simple TV

Venezuela: 623 (SD) y 1623 (HD).

¿Dónde ver el Alavés vs. FC Barcelona por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Alavés vs. FC Barcelona vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo).

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET).

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express).

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable).

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás).

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo ver Alavés vs. FC Barcelona ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alavés vs. FC Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Alavés vs. FC Barcelona?

El duelo entre Alavés vs. FC Barcelona se disputará en el Estadio de Mendizorroza, el cual es un estadio de fútbol de la ciudad de Vitoria, ubicado en el barrio homónimo de Mendizorroza. De propiedad municipal, es el campo del Deportivo Alavés, que juega en LaLiga Santander del fútbol español. Fue nombrado mejor césped de LaLiga Santander en 2019.