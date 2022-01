Atlético Madrid anota dos goles en tres minutos y remonta 3-2 a Valencia

Atlético Madrid logró lo impensado al remontar 3-2 a Valencia en un partido por la fecha 22 de LaLiga Santander, en el cual la visita tenía todo para llevarse los tres puntos. Sin embargo, los colchoneros, empujados por el apoyo de su público presente en el Wanda Metropolitano, nunca perdieron las esperanzas y le dieron vuelta al marcador.

Ángel Correa y Mario Hermoso fueron los salvadores del equipo rojiblanco , que tuvo una primera parte horrorosa. El segundo tiempo tampoco fue todo brillo para los locales, pero fiel al estilo impregnado por Diego Simeone, los del Atleti buscaron como sea el descuento, y lo lograron a los 64 minutos por obra de Matheus Cunha.

Atlético Madrid vs. Valencia: gol de Ángel Correa

Para el complemento, el ‘Cholo’ movió el banquillo y mandó al campo a Correa, Felipe, Cunha y Herrera. Y le dio resultado. El elenco ché poco a poco fue retrocediendo y aguantando los ataques rivales. Con dos tantos arriba, el descuento fue solo un susto. Cuando todo parecía indicar que los valencianos se quedaban con el triunfo, pues ya habían pasado los noventa minutos, empataron los del Atlético.

Yannick Carrasco, vital por el sector izquierdo, lanzó un centro a media altura que Luis Suárez no pudo ejecutar y el portero rival manoteó la pelota, pero dejó un rebote, el cual fue tomado por el delantero argentino, quien con un zurdazo de primera emparejó el marcador 2-2 en los descuentos.

Atlético Madrid vs. Valencia: gol de Mario Hermoso

No obstante, el duelo no había terminado, aún quedaban algunos de los minutos añadidos por el árbitro y la escuadra madrileña no retrocedió; todo lo contrario, continuó atacando. Es así que a los 94, Correa hizo un taco que fue tomado por Cunha, quien a su vez entró al área y sacó un pase al ras para Hermoso, que solo tuvo que empujar el esférico y decretó el tercer gol colchonero.