‘Cholo’ Simeone: “¿Qué sentí? Que es maravilloso el lugar donde estoy”

Atlético de Madrid vivió en su Estadio Wanda Metropolitano uno los partidos más increíbles en su historia por la liga española. Los rojiblancos ante su afición estaban perdiendo por 1-2 frente al Valencia hasta el minuto 90. Los y las hinchas empujaban al equipo a que fueran por el empate, pero no se esperaban que en el tiempo de descuento y, en menos de cinco minutos, la escuadra voltearía el marcador.

Los dirigidos por Diego Pablo Simeone, a los 91′, anotaron el 2-2 con tanto de Ángel Correa y a los 93′ marcaron el 3-2 final por medio de Mario Hermoso. El tanto del defensor español hizo explotar de felicidad a la hinchada local que tenía el corazón en la boca.

El estratega argentino reflexionó sobre el encuentro tras el pitazo final y reconoció que en la primera parte no funcionaron como debían, pero señaló que el apoyo del público fue importante para la victoria.

“El primer tiempo no somos nosotros, no hicimos nada de lo que queríamos hacer, nos patearon dos tiros al arco y fueron dos goles, no logramos jugar el partido que queríamos, pero por culpa nuestra, no porque no nos lo permitieran”, apuntó el directo técnico de los colchoneros, según citó EFE.

“Dijimos que, si había que perder, había que perder con orgullo, con valentía, jugando para adelante. Y que, si hacíamos un gol, la gente nos iba a llevar a donde pasó” , agregó.

La emoción del ‘Cholo’ Simeone