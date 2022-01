FC Barcelona vs. Atlético Madrid femenino: alineaciones probables para final de la Supercopa

FC Barcelona vs. Atlético Madrid femenino se volverán a ver las caras por segunda vez en la temporada, pero ahora será para definir el primer título del presente año: la Supercopa de España. Las azulgranas derrotaron por 1-0 al Real Madrid con un tanto agónico de Alexia Putellas, ganadora del premio The Best de la FIFA como mejor Jugadora del mundo.

Por su parte, las rojiblancas, en un partidazo con muchos goles, derrotaron al siempre complicado Levante por 3-2, con tantos de la futbolista venezolana Deyna Castellanos a los 32 minutos del primer tiempo y de la brasileña Ludmila da Silva a los 77 del complemento.

Posibles alineaciones del FC Barcelona vs. Atlético Madrid femenino

FC Barcelona: Paños, Torrejón, Paredes, Fernández, Ouahabi; Hermoso, Guijarro, Putellas; Hansen, Rolfo y Martens. DT: Jonatan Giráldez.

Atlético Madrid: Gallardo; Aleixandri, Mesenguer, Van Dongen, Menayo; La Torre, López, Santos, Sheila; Ludmila y Castellanos. DT: Óscar Fernández.

Alexia Putellas y Amanda Sampedro son las capitanas del FC Barcelona y Atlético Madrid femenino, respectivamente. Foto: composición/ RFEF

FC Barcelona vs. Atlético Madrid femenino: rol arbitral

Marta Huerta de Aza - árbitra principal

Rocío Puente Pino - árbitra asistente 1

Iragartze Fernández Esesumaga - árbitra asistente 2

Arantza Gallastegui Pérez - cuarta árbitra

