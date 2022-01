Star Plus EN VIVO Manchester United vs. West Ham: ¿cómo ver el duelo por la Premier?

Manchester United vs. West Ham EN VIVO se enfrentan este sábado 22 de enero por la jornada 23 de la Premier League a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). El compromiso de los red devils tendrá como escenario el estadio Old Trafford y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de Star Plus vía streaming. Asimismo, puedes la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Manchester United vs. West Ham: ficha del partido

Partido Manchester United vs. West Ham ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de enero ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿En qué canal? Star Plus

Manchester United vs. West Ham: la previa

Ganar para no quedar relegado. Manchester United no atraviesa su mejor presente en la Premier League y, más allá del último triunfo ante el Brentford, necesita sumar de a tres para no alejarse de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Los dirigidos por Ralf Rangnick se ubican en la séptima casilla con 35 unidades y están a dos de su rival de turno. Si bien consiguieron una valiosa victoria entre semana, las criticas por el nivel mostrado continúan y uno de los que estuvo en medio de la polémica fue Cristiano Ronaldo.

El portugués mostró su malestar con el estratega luego de ser reemplazado y esto no cayó bien entre algunos aficionados.

Por otra parte, West Ham viene realizando un gran campaña y ocupa la cuarta posición del campeonato con 37 unidades. Pese a estar lejos del Manchester City (líder del torneo), su principal objetivo es obtener un boleto a las copas internacionales.

Manchester United vs. West Ham: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Manchester United vs. West Ham?

Desde Perú, el juego del Manchester United vs. West Ham se podrá seguir a partir de las 10.00 a. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 9.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. West Ham?

En toda Latinoamérica, Star+ será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el Manchester United vs. West Ham, mientras que en España se emitirá a través de Movistar+.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

España: DAZN, Movistar+

Reino Unido: BBC Radio, Amazon Prime Video

Estados Unidos: Universo, NBS Sports, Telemundo Deportes

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. West Ham?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. West Ham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Manchester United vs. West Ham, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Manchester United vs. West Ham y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Manchester United vs. West Ham ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. West Ham por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Manchester United vs. West Ham: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Scott McTominay, Fred; Mason Greenwood, Bruno Fernandes; Anthony Elanga y Cristiano Ronaldo.

West Ham: Lukasz Fabianski; Vladimir Coufal, Craig Dawson, Issa Diop, Aaron Cresswell; Declan Rice, Tomas Soucek; Jarrod Bowen, Manuel Lanzini, Pablo Fornals; y Michail Antonio.

¿Dónde juegan Manchester United vs. West Ham?

El escenario que albergará el cruce entre Manchester United vs. West Ham será el Old Trafford, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Manchester. Dicho estadio cuenta con una capacidad para 76.000 espectadores.