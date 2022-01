Ormeño tras su convocatoria a la selección peruana: “Un orgullo poder vestir esta camiseta”

Este viernes 21 de enero se conoció la lista de convocados a la selección peruana para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. Una de las novedades de la nómina fue Santiago Ormeño. A través de sus redes sociales, el delantero se mostró muy emocionado con el llamado.

“Un orgullo poder vestir de nuevo esta camiseta. ¡Vamos, Perú!” , escribió el futbolista del León de México en sus cuentas oficiales.

El exjugador del Puebla volvió a ser considerado por el técnico argentino Ricardo Gareca tras dos fechas de ausencia. El último encuentro de Ormeño con la Blanquirroja fue ante Bolivia en La Paz.

Las sorpresas de la lista de convocados a la selección peruana

La lista de convocados a la selección peruana para las Eliminatorias Qatar 2022 contó con algunas novedades. Las sorpresas de la nómina fueron Jairo Concha y Renzo Garcés, quienes convencieron a Ricardo Gareca tras el duelo amistoso ante Jamaica.

Entre las principales ausencias destacaron Jefferson Farfán, Christian Ramos y Raúl Ruidíaz. La ‘Foquita’ no fue llamado porque no se encuentra en su mejor estado físico. Mientras que el defensa quedó descartado por lesión y la ‘Pulga’ no fue considerado por decisión técnica.

Lista de convocados de la selección peruana