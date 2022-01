Gareca sobre ausencia de Farfán: Se está recuperando y no ha podido entrenar

Este viernes 21 de enero, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa para anunciar la lista de convocados para los duelos por la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 ante las escuadras Colombia y Ecuador. En ese contexto, causó gran sorpresa la ausencia de Jefferson Farfán en el listado de jugadores que disputaran dichos encuentros.

Al ser consultado al respecto el técnico argentino señaló que debido a su proceso de recuperación no le ha permitido entrenar. “ Lo de Jefferson tiene que ver con que él se está tratando de recuperar, eso no le ha permitido en este tiempo jugar o hacer alguna práctica de fútbol . Ante esa situación, hemos preferido no convocarlo. Cuanto más jugadores tengan una determinada continuidad y la selección pueda contar con ellos, va a ser fundamental para ellos que en todo aspecto estén bien, físicamente y futbolísticamente, para este tramo final de la definición. Lo consideramos muy importante”, sostuvo el técnico argentino durante la rueda de prensa

Asimismo, Gareca no descartó la posibilidad de que el atacante de Alianza Lima pueda ser convocado para los enfrentamientos ante Uruguay y Paraguay. “Jefferson está en ese proceso y no queremos apurar nada, queremos que tenga su tiempo, si no está en estas dos fechas, ver para las fechas siguientes como va su evolución con su club, mientras tanto sigue haciendo un trabajo paralelo en la Videna.”, recalcó el ‘Tigre’.

Perú vs. Colombia

El encuentro entre la Blanquirroja y la selección colombiana se disputará el próximo viernes 28 de enero, a las 4.00 p.m. (hora peruana). El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.