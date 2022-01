¡Para emocionarse! Le hicieron un pasillo de honor a jugador que lucha contra el cáncer

El hecho ocurrió en el encuentro entre Ajax vs. Excelsior Maassluis en el Johan Cruyff Arena por los octavos de final de la Copa de Holanda. Al minuto 89 del partido, el DT del equipo de tercera división le dio ingreso a Devin Plank, un futbolista de 20 años al que hace ocho meses lo diagnosticaron con un tumor maligno y que se encuentra con tratamiento de quimioterapia.

A un minuto que finalice el encuentro, Ajax goleaba 9-0 al discreto Excelsior y se decidió el ingreso del atacante. Entre aplausos, el delantero volvió a pisar una cancha de fútbol después que fuera diagnosticado con un tumor cancerígeno en el peroné. El futbolista ya fue intervenido quirúrgicamente y actualmente se encuentra realizando tratamiento con quimioterapia.

En su ingreso, con la autorización médica correspondiente, los futbolistas de ambos equipos no dudaron en ofrecerle una muestra de respeto y de ánimo a Devin Plank, quien se mostró muy nervioso al ver tal acto. Pisó el campo de juego, saludó a cada uno de sus compañeros y del equipo rival.

“Ya habíamos hecho cuatro cambios y pensé que no iba a entrar. Felizmente, el técnico no se olvidó de mí. Recién ahora me doy cuenta de este gesto. Estoy trabajando en ello todos los días para regresar. Espero volver a tener muchos minutos lo antes posible” , dijo el jugador en recuperación.

“Estoy muy feliz por haber vuelto a ingresar a una cancha, aunque haya sido poco tiempo. Fue un momento inolvidable, tal vez uno de los mejores de mi vida”, finalizó.