Las duras palabras de una leyenda del Barcelona contra Dembélé: “No manches el escudo”

Duras palabras. Luego de confirmarse que el extremo Ousmane Dembélé no renovaría con el Barcelona, y en medio del enfrentamiento virtual entre el futbolista y el club, una leyenda del cuadro catalán salió al frente y pidió “que se vaya”. Hristo Stoichkov consideró que el francés le faltó el respeto a la institución y mencionó que en su época “ni limpiaba las botas”.

“Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas el escudo, deja la camiseta y señoras y señores me voy, muchas gracias por estar engañando a la gente que sabes jugar futbol, te lo digo yo que jugué en esa posición. Señor Laporta abra la puerta y que se vaya, esta gente que no siente colores que se vaya, yo sudé esa camiseta ”, manifestó en TUDN.

El deportista de 24 años llegó con un gran cartel en el 2017 tras la partida de Neymar al PSG. En más de cuatro años y medio no pudo mostrar su mejor nivel y las lesiones fueron una constante durante su estadía en el Camp Nou.

El mundialista búlgaro también resaltó que un extranjero debe tener una actitud diferente cuando llega a un equipo como el azulgrana. “Yo me impliqué como extranjero para saber que era el Barcelona de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Salinas... Sabía la historia y tú jamás entendiste que es Barcelona”, precisó.