Boca Juniors vs. U de Chile EN VIVO: empatan 0-0 por el Torneo de Verano 2022

Boca Juniors vs. U de Chile se enfrentan EN VIVO este viernes 21 de enero desde las 7.15 p.m. (hora peruana) por la última fecha del Grupo A del Torneo de Verano 2022. Este encuentro se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias el cotejo ONLINE GRATIS por la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. U de Chile: sigue el partido EN VIVO

En Vivo: EN VIVO Boca Juniors vs. U. de Chile 19:21 Minuto 1: Primero tiro al arco Agustín Almendra probó al arco rival con remate de larga distancia que se va desviado. 19:19 ¡Empezó el partido! El árbitro hace sonar su silbato e inicia el encuentro entre xeneizes y azules. 19:19 MInuto de silencio Los jugadores de Boca y la U. de Chile se abrazan y en las pantallas de La Bombonera pasan imagenes de Eduardo 'Bocha' Flores, que falleció a los 77 años recientemente. 19:06 ¡Ya en cancha! Los jugadores de Boca y la U. de Chile están ya en el campo para arrancar el partido.

Boca Juniors vs. U de Chile: alineaciones confirmadas

Alineaciones confirmadas del Boca Juniors vs. U de Chile. Foto: Boca Juniors/U de Chile.

Boca Juniors: García, Advíncula, Zambrano, Rojo, Sandez, Almendra, Rolón, Molinas, Villa, Vázquez y Zeballos.

U. de Chile: Galíndez, Andía, Carrasco, Casanova, Castro, Moya, Semour, Fernandes, Aránguiz, Palacios y Fernández.

Boca Juniors vs. U de Chile: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. U de Chile ¿Cuándo juegan? Viernes 21 de enero del 2022 ¿A qué hora juegan? 7.15 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata)

Los xeneizes vienen de vencer 2-0 a Colo Colo y solo necesitan un empate para clasificar a la gran final de este certamen amistoso. Por su parte, los azules cayeron 2-1 ante el Cacique y no han sumado puntos en esta competencia.

Boca Juniors vs. U de Chile EN VIVO: posibles alineaciones

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

U. de Chile: Galíndez; Andía, Casanova, Carrasco, Morales; Moya, Seymour; J. Fernandez, Aránguiz; Muñoz, R. Fernández.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. U de Chile EN VIVO?

El duelo EN VIVO entre Boca Juniors vs. U de Chile empezará a las 7.15 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 7.15 p. m.

Argentina: 9.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs. U de Chile EN VIVO?

El Boca Juniors vs. U de Chile EN VIVO será transmitido a través de la señal del streaming de Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto del emocionante compromiso por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder al servicio de streaming Star Plus para ver EN VIVO el Boca Juniors vs. U de Chile, debes registrarte con tus datos personales en la web. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. U de Chile?

El encuentro entre Boca Juniors vs. U de Chile por el Torneo de Verano 2022 se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata.