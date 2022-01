Real Madrid vs. Elche EN VIVO: cómo y dónde ver el duelo por la Copa del Rey

El partido Real Madrid vs. Elche se jugará HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por octavos de final de la Copa del Rey, desde el Estadio Manuel Martínez Valero. El encuentro se transmitirá EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto van a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Real Madrid ante Elche?

Con el italiano Carlo Ancelotti no hay torneo menor. Es el mensaje que repite en el vestuario para que sus jugadores peleen por todo y no rebajen la intensidad. Tras eliminar con solvencia al Alcoyano y curar la herida que permanecía abierta del último tropiezo sonoro copero de hace un año, este el primer examen tras proclamarse campeón de la Supercopa de España.

El desgaste en la competición disputada en Arabia Saudí y el largo viaje invita a Ancelotti a medir esfuerzos. Por eso, se quedó en Madrid su gran referente goleador, Karim Benzema, y debe decidir si conceder más descansos de inicio y dar entrada a jugadores que deben demostrar su valor, como Eden Hazard o Gareth Bale, gran novedad en la convocatoria.

¿Cómo llega Elche ante Real Madrid?

El conjunto ilicitano, revitalizado desde la llegada del técnico Francisco Rodríguez a su banquillo, ha puesto tierra de por medio con el descenso y confía en vivir una jornada histórica ante el conjunto madridista, que no quiere sorpresas en un torneo que se le ha atragantado en las rondas finales en los últimos años.

El duelo copero estará marcado por las ausencias y dudas en el bando de Elche . Los contagios por COVID-19 se han multiplicado en el vestuario del Elche y han afectado tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Francisco y su ayudante, Jaime Ramos, no podrán dirigir al equipo desde el banquillo tras haber dado positivo, como los jugadores Javier Pastore y Josema Sánchez, bajas para este encuentro.

Real Madrid vs. Elche: ficha del partido

Real Madrid vs. Elche Copa del Rey ¿Cuándo se juega? Hoy, jueves 20 de enero ¿Dónde? Estadio Manuel Martínez Valero de Elche ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por la Copa del Rey?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m..

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche EN VIVO ONLINE GRATIS?

Real Madrid vs. Elche en Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Real Madrid vs. Elche en España: DAZN

Real Madrid vs. Elche en Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Real Madrid vs. Elche en Brasil: ESPN, GUIGO, Star+, NOW NET e Claro

Real Madrid vs. Elche en Chile: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Chile

Real Madrid vs. Elche en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Real Madrid vs. Elche en Ecuador: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador

Real Madrid vs. Elche en Francia: Molotov, Free, L’Equipe, L’Equipe Web

Real Madrid vs. Elche en Alemania: DAZN

Real Madrid vs. Elche en Costa Rica: Sky HD

Real Madrid vs. Elche en Panamá: Sky HD

Real Madrid vs. Elche en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Real Madrid vs. Elche en Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Real Madrid vs. Elche en Estados Unidos: ESPN+

Real Madrid vs. Elche en Uruguay: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Real Madrid vs. Elche en Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Elche por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs. Elche: alineaciones probables

Real Madrid : Lunin; Vásquez, Nacho, Alaba, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Vinícius Jr. y Jovic.

Elche : Werner; Palacios, Verdú, D. González, Mojica; Guti, Gumbau, Josan, Fidel; Carrillo y Lucas Pérez.

¿Dónde se jugará el partido de Real Madrid vs. Elche?

El lugar donde se disputará el Real Madrid vs. Elche por los octavos de final de la Copa del Rey es el Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Elche, región de Alicante, España.