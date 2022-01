Canal para ver EN VIVO el duelo entre Boca Juniors vs. U de Chile por el Torneo de Verano

Este viernes 21 de enero se disputará el emocionante duelo entre Boca Juniors vs. U. de Chile en el cierre del Grupo A por el Torneo de Verano del Fútbol Argentino 2022. El enfrentamiento inicia a las 7.15 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata. El cuadro xeneize solo necesita un empate para clasificar a la siguiente etapa del certamen, mientras que su rival chileno necesita sumar, al menos, dos goles. Podrás ver el encuentro a través de la señal del streaming de Star Plus y por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro entre Boca Juniors vs. U de Chile

Partido Boca Juniors vs. U de Chile ¿Cuándo? Viernes 21 de enero ¿A qué hora? 7.15 p. m. (Perú), 9.15 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata ¿En qué canal? Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones entre Boca Juniors vs. U de Chile

Posible alineación de Boca Juniors

Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; González, Varela, Ramírez; Salvio, Orsini y Villa.

Posible alineación de U de Chile

Galíndez, Andía, Carrasco, Casanova, Morales, Moya, Martínez, Fernandes, Aránguiz, Fernández y Muñoz.

¿A qué hora comienza el duelo entre Boca Juniors vs. U de Chile?

El duelo EN VIVO entre Boca Juniors vs. U de Chile empezará a las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 7.15 p. m.

Argentina: 9.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Pronóstico del partido entre Boca Juniors vs. U de Chile

Casa de Apuestas Boca Juniors Empate U de Chile 1xBET 1.53 3.88 5.20

¿Dónde ver el cotejo entre Boca Juniors vs. U de Chile?

El cotejo EN VIVO entre Boca Juniors vs. U de Chile será transmitido a través de la señal del streaming de Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto del emocionante compromiso por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder al servicio de streaming Star Plus para ver EN VIVO el Boca Juniors vs. U de Chile, debes registrarte con tus datos personales en la web. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se juega el encuentro entre Boca Juniors vs. U de Chile?

El encuentro EN VIVO entre Boca Juniors vs. U de Chile se llevará a cabo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, ubicado en la ciudad de La Plata. Aquí te enseñamos la ubicación del coloso.