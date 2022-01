Sotillo: Es una segunda vergüenza internacional; se pudo resolver aquí

El fallo del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) que devuelve a Deportivo Binacional a la Liga 1 y debería bajar a Cusco FC a la Liga 2 sigue generando controversia. El exportero del club juliaqueño Michael Sotillo dio declaraciones a La República sobre el tema.

¿Qué opinión te merece la resolución del TAS?

Son decisiones dirigenciales. No es mi tema, pero creo se pudo resolver la situación aquí en el Perú, no llegando al TAS. Sin embargo, hay que respetar lo que dice la máxima autoridad.

¿Son problemas dirigenciales los que llevaron el tema a estas instancias?

Lo que se pudo resolver aquí se fue al TAS para pasar una segunda vergüenza internacional. Eso causa extrañeza, no aprender de los errores. Cada dirigente sabrá si actuó bien o mal. Eso a mí no me compete. Lo único que se hace notar es que por ahí, dirigencialmente, no estamos avanzando. Lo hacemos en otros rubros del fútbol, pero en el tema dirigencial estamos mal. Eso hace que el fútbol peruano avance a paso de tortuga; nos demoramos en crecer.

¿Consideras que el fallo es justo?

Todo esto se da por el reclamo de Cienciano. Salió rápido ese falló que dio ganador a Cusco FC y ellos se confiaron. Si Binacional fue al TAS es porque creían que estaban siendo injustos. Si eso se hubiera resuelto aquí, hubiéramos salvado la categoría el año pasado. Eso que sirva de lección a los que están involucrados dos veces consecutivas con el TAS.

¿Qué pasó en tu paso por Binacional?

Donde va uno busca crecer como profesional, dar lo mejor y pedir siempre mejoras para el club. Me llevo el cariño de la hinchada de Juliaca. El año que campeonamos hacían colas en tremendo frío y lluvia. Me quedo con eso. Pasaron muchas cosas, pero hablarlas en este momento no viene al caso. Uno tiene que aprender de lo malo que se hizo. No hay que pasar por agua tibia, pero Binacional ha peleado las baja en 2020 y 2021. Por eso, los dirigentes deben encargarse de solucionar ese tema. No pueden transitar dos caminos, el del campeonato y la baja. Ya deben saber por cuál ir y por cuál no.

¿Cómo te sientes en Deportivo Municipal?

Considero que he llegado a una institución rica en historia. Me tratan como profesional. Yo me preocupo solo en ir a entrenar. Hice toda mi carrera en provincias. A veces tienes que estar peleando con el dirigente para hacerle entender cosas. Aquí estamos cómodos y bien. Pienso en Municipal haciendo un gran campeonato.