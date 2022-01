Perú vs. Jamaica: alineaciones confirmadas para el segundo amistoso

Todo quedó listo para la segunda fecha de la selección peruana. Con el objetivo de llegar de la mejor manera al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, los dirigidos por Ricardo Gareca empataron a uno ante Panamá y ahora se medirán ante Jamaica en el Estadio Nacional.

Para este encuentro, el ‘Tigre’ no podrá contar con Edison Flores y Marcos López . El ‘Orejas’ terminó sentido tras el duelo y volvió a los Estados Unidos para culminar la recuperación en su club. En cuanto al lateral izquierdo, también sufrió un golpe que no es de consideración. Si bien no estará ante los Reggae Boyz, su presencia no está en riesgo para enfrentar a Colombia.

Así saldrá Perú

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alexander Callens, Christian Ramos, Nilson Loyola; Josepmir Ballón, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Luis Iberico, Jairo Concha y Alex Valera.

Con Pedro Gallese como capitán, así forma la Bicolor. Foto: selección peruana.

Así saldrá Jamaica

Amal Knight; Javain Brown, Damion Lowe, Kemar Lawrence, Richard King; Devon Williams, Je-Vaughn Watson, Peter-Lee Vassel, Deshane Beckford; Jourdain Fletcher y Lamar Walker.

Alineación de Jamaica. Foto: selección de Jamaica

Árbitros Perú vs. Jamaica

Árbitro principal: Fernando Echenique (Argentina)

Primer asistente: Facundo Rodríguez (Argentina)

Segundo asistente: Raúl López (Perú)

Cuarto árbitro: Augusto Menéndez (Perú).

¿Cuándo juegan Perú vs. Jamaica?

El compromiso se llevará a cabo este jueves 20 de enero en el Estadio Nacional desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Perú vs. Jamaica?

El partido amistoso entre Perú vs. Jamaica será transmitido por los canales Latina TV y Movistar Deportes en señal abierta y cable, respectivamente. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.